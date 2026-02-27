甘肅中學「早5晚11」時間表震驚網民 官方澄清假新聞

近日，一份甘肅臨夏州廣河中學的超長作息時間表在網路上引發熱話。圖片表顯，學生每天從早上5點35分開始小早讀，直到晚上11點20分結束一天的學習。如此高強度的學習安排，不僅讓人感到震驚，還引發了網友對學生身心健康的廣泛關注。然而甘肅省廣河縣教育局昨日澄清指資料不屬實。
網傳作息時間表顯示，學生每天的日程幾乎被學習填滿。早晨5點35分開始小早讀政史地，7時早餐有25分鐘，午餐和晚餐分別為30分鐘與25分鐘，午休安排50分鐘，甚至還有20分鐘的宣誓時間。晚上10點後，住校生需在20分鐘內完成洗漱，隨後繼續晚自習至23點20分，而走讀生（非住校生）則需上課至23點10分才放學。
消息一出，立刻引發網民熱烈討論。有網民表示：「25分鐘吃飯，連排隊都不夠，這飯是用來吃的還是來吞的？」也有網友擔憂學生的健康，強調睡眠時間不足7小時遠超教育部的規定，並可能導致身心俱疲。此外，有人批評這種「時間換分數」的模式，忽視了學習效率與學生的全面發展，甚至認為這種管理方式會加劇教育內捲，對學生的長期發展極為不利。
值得注意的是，類似的作息表並非首次引發關注。衡水中學、黃岡中學等知名學校的作息表也曾在網路上流傳，但這些學校普遍將起床時間安排在6點之後，並在用餐與休息時間上較為寬裕。
5人發布不實信息
針對此次事件，甘肅省廣河縣教育局今日澄清指資料不屬實，指調查取證後，會依法處理5名發布不實信息的人。
