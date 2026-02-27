甘肅中學「早5晚11」時間表震驚網民 官方澄清假新聞

近日，一份甘肅臨夏州廣河中學的超長作息時間表在網路上引發熱話。圖片表顯，學生每天從早上5點35分開始小早讀，直到晚上11點20分結束一天的學習。如此高強度的學習安排，不僅讓人感到震驚，還引發了網友對學生身心健康的廣泛關注。然而甘肅省廣河縣教育局昨日澄清指資料不屬實。

網傳作息時間表顯示，學生每天的日程幾乎被學習填滿。早晨5點35分開始小早讀政史地，7時早餐有25分鐘，午餐和晚餐分別為30分鐘與25分鐘，午休安排50分鐘，甚至還有20分鐘的宣誓時間。晚上10點後，住校生需在20分鐘內完成洗漱，隨後繼續晚自習至23點20分，而走讀生（非住校生）則需上課至23點10分才放學。