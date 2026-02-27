港產太空人｜港澳航天員最早今年執行飛行任務

中國載人航天工程辦公室今日(27日)公布，今年計劃實施兩次載人飛行任務，以及一次貨運飛船補給任務，來自港澳地區的航天員有望最早今年執行太空站飛行任務；另外，神舟23號飛行乘組一名航天員，將開展一年期駐留試驗。

早前有消息指，一名女警入選為載荷專家，據悉為一名女總督察，並擁博士頭銜，專長在資訊科技及電腦範圍。據警隊當時內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，2023年起在北京接受相關訓練。

載人航天工程辦公室表示，今年將深入貫徹落實「十五五」規劃部署，深化推進太空站應用與發展，及載人月球探測兩大任務。目前太空站在軌運行穩定、效益發揮良好；載人月球探測工程登月階段任務各項研制建設進展順利，取得多項階段性突破，將全力推進文昌航天發射場登月任務相關配套設施設備建設，以及測控通信、著陸場等地面支持系統各項目建設工作，以落實2030年前實現中國人首次登陸月球的目標。