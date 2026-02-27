熱門搜尋:
財政預算案2026 二手樓 回南天 安全帶 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Feb-27 10:26
更新：2026-Feb-27 10:26

長期居俄男性須服役 胡錫進：中國留學生小心變「壯丁」

分享：
18歲至65歲在俄羅斯長期居留的男性，須同意在俄軍事單位等至少服役一年。（路透社資料圖片）

18歲至65歲在俄羅斯長期居留的男性，須同意在俄軍事單位等至少服役一年。（路透社資料圖片）

adblk4

中國駐符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）總領館周二提醒中國公民，18歲至65歲在俄羅斯長期居留的男性，須同意在俄軍事單位等至少服役一年。北京《環球時報》前總編輯胡錫進說，中國留學生在俄已突破6.6萬人，「大家都須多加小心，防止稀里糊塗成了『壯丁』。」

中國總領館網站24日發布通告，提到根據去年11月俄羅斯總統普京簽署的《關於受理加入俄羅斯聯邦國籍申請及簽發俄羅斯聯邦長期居留許可的臨時條例》，年齡在18歲至65歲之間並具有完全行為能力的外籍男性公民，如申請俄羅斯長期居留許可，須簽署並提交同意在俄羅斯軍隊或俄羅斯聯邦緊急情況部救援軍事單位至少服役一年的合同，或提供不適合服役證明。駐符拉迪沃斯托克總領館提醒領區中國公民留意上述新規，結合自身實際情況審慎決定，確保在俄身份合法。

adblk5

留學生已突破6.6萬人

胡錫進昨發文說，細則有模糊之處，現在在俄除了經商的多，留學生已突破6.6萬人，而且繼續增長。俄烏戰爭到今天已經持續4年，雙方兵員都很緊張。「大家都須多加小心，防止稀里糊塗成了『壯丁』。」他奉勸在烏克蘭的中國人也須小心，那邊形勢更吃緊，而且對中國有怨氣，政治環境應該更不利於中國人維權。總之，目前在俄烏的中國人都須小心謹慎，作為個體決不卷入兩邊的戰爭和政治，而且一定要做到自己的身份完全合法，確保與中國使領館溝通渠道的暢通，實現自己絕對安全。

adblk6
俄羅斯無人機頻頻對烏克蘭發動襲擊。（圖／美聯社） 俄軍13日襲擊烏克蘭南部城市德薩造成1死6傷。（圖／路透社） 2月22日，執法人員在烏克蘭利維夫市中心爆炸現場作業。（圖／路透社）

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務