湖南男生網吧打機遭猥褻 陌生女自行脫褲出手騷擾(有片)

湖南近日發生女子猥褻男生案件，一名年輕男子周二(24日)與朋友前網吧，在包廂打機期間，突被一名陌生女子闖入騷擾猥褻，女方更脫下自己褲子，二人多次糾纏，需網吧職員及男事主友人合力制服。目前，當地警方未就事件有通報，未知涉案女子的動機及警方的處理方法。

內媒報道指，事發於湖南岳陽一網吧，一名年輕男子相約一朋友在包廂玩樂，閉路電視影片可見正當二人於虛擬世界「作戰」期間，一名女子突然闖入，但兩男全程專注屏幕未有及時發現。女子入房後，突然自行把褲子褪下，再伸手在男子身上猥褻，隨後又搬來凳子，伸出右腳放於男方大腿上，期間男生慌忙起身想躲開，極力掙扎及大叫救命，惟女方仍強行亂摸摟抱，二人糾纏拉扯，及後男生友人及包廂外其他人方介入，據報男方有報警。另有閉路電視影片可見，該名女子亦於網吧以類似行為滋擾其他男顧客。

網吧稱一度以為情侶爭執 網吧管理人員表示，當時工作人員到現場後，誤以為雙方相識，並未立即上前制止，直到男子不斷呼喊 「救命」，才介入。涉事網吧在其社交賬號回應，該女性後續還持續騷擾店內其他玩家。針對部分網友質疑工作人員不作為，網吧回應稱，當時工作人員以為是情侶間爭執，不便上前干預；直至部分受害者明確表示雙方並不認識，便立即制止該女子行為。 【有片】