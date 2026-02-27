內地人母塞車浪漫偶遇初戀　巿儈網民錯重點：無嫁他是對(有片)

在滬渝高速因塞車被迫改走國道的途中，一名女子竟意外邂逅10年未見的初戀男友。她先瞥見熟悉車牌，先是心頭一驚，之後大方上前相認，兩人在車道上揮手微笑，雖然只短短幾秒的時間，抖音用戶「湯丸媽媽少女心」仍是記錄下這段浪漫過程，影片曝光後瞬間暴紅，短短2日就有超過9,000個留言。

綜合《九派新聞》及《後浪新聞》等內地傳媒報道，「湯丸媽媽少女心」表示：「回杭的高速上，居然偶遇了10年沒見過面的初戀。滬渝高速堵車，從銅陵下了高速走國道，沒一會我就看到了他的車牌，我心裡一驚。她回憶說，他們於2015年和平分手，分手那天雙方抱頭痛哭，之後再沒有見面。「湯丸媽媽」駕車跟上去確認是他，按了兩聲喇叭，對方才認出來她。她說：「我大大方方地和他打了個招呼，他也對著我打了招呼，真好，這十年，大家過的都很好。」並形容：「我在和青春打招呼」。影片中，男子搖下車窗笑著，「湯丸媽媽」也向他揮揮手。