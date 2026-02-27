習近平主持中共中央政治局會議　討論十五五規劃綱要草案稿

會議要求，「十五五」規劃綱要草案提交人大會議審查和政協會議討論過程中，要發揚民主、集思廣益，廣泛凝聚共識。會議認為，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。在黨中央領導下科學編制實施「十五五」規劃綱要，努力鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，對於推動經濟社會高質量發展，為基本實現社會主義現代化，奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。

中共中央政治局今日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第四次會議審查的「十五五」規劃綱要草案稿，及審議的政府工作報告稿。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性、針對性、協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力；著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

建設強大內地市場

會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同。要著力建設強大內地市場，加緊培育壯大新動能，加快高水平科技自立自強。持續深化重點領域改革，進一步擴大高水平對外開放。