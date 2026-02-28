「中國第一鑽」抗戰時遭黑吃黑　疑落入日軍手中不知所終

中國天然鑽石資源不算多，卻也曾出產過逾百克拉（卡）的巨鑽，最大的一顆甚至超過280克拉。但令人痛心的是，這顆發現於抗日戰爭時期的巨鑽，或被侵華日軍掠走，至今不知去向⋯⋯ 文章出處： 「當代中國」網站 超100克拉天然鑽石 中國僅5顆 根據媒體報道，目前全世界大於100克拉的天然鑽石原石不超過2,000顆，而出自中國並有記錄可考的只有5顆，全部是在山東臨沂市一帶被發現。 與世界各地出產的巨鑽一樣，5顆巨鑽都有自己的名稱，分別是「金雞鑽石」、「常林鑽石」、「陳埠1號鑽石」、「蒙山1號鑽石」，以及「蒙山5號鑽石」，其中「金雞鑽石」是個頭最大的一顆，是「中國第一鑽」。

抗戰時期的1937年秋天，臨沂郯城縣一名叫羅佃幫的農民，在一處叫金雞嶺的山丘下工作，意外撿到一顆大如核桃的巨鑽。鑽石呈黃色透明，耀眼奪目，重量超過一両四（十六両斤），折算為281.25克拉，價值難以估計。這發現於金雞嶺下的這顆巨鑽，就是「金雞鑽石」。 可是，撿到寶物對羅佃幫卻是禍不是福。亂世當中，「金雞鑽石」出現馬上引發了一場巧取豪奪和連環「黑吃黑」，無權無勢的羅佃幫註定是受害者。 巧取豪奪+黑吃黑 金雞鑽石失蹤 話說當地鄉長朱希品得悉情況後，連哄帶騙從羅佃幫處得到了鑽石。未幾，警察局長張英傑聽到消息，又把朱希品召到警察局，一番威逼又把鑽石收入自己囊中。為了把惡行「合理化」，張英傑便給了羅佃幫800斤小麥，算是與鑽石的「交換」。

羅佃幫平白失去寶物，痛心氣憤，一病不起。隨後他被村民們抬到警察局討要說法，卻又招來一頓毒打，最終含恨而終（另有說法是被殺）。 當然，警察局長亦沒高興多久，原因是有比他更「黑」的角色。 1937年底侵華日寇進攻山東，翌年佔領郯城縣，張英傑手中的鑽石隨即被日軍一名叫川本定雄的顧問強行要走。此後，「金雞鑽石」又在日寇高層之間你爭我奪，最終下落不明。

巨鑽或因8.5級地震而湧出地面 對於「金雞鑽石」的去向，社會和學界有不同猜測，最常被提到的一個，是被侵略者帶回了日本，並被秘密收藏。畢竟，巨鑽最後可知的下落，就是在日本人手上。 此外，有人有疑問，鑽石應該深埋地下，要開採殊不容易，為何「金雞鑽石」卻能被農民輕易撿到？ 媒體報道指，主要原因有兩個，一是郯城地處地震帶的核心區，清康熙年間曾發生推算為8.5級強烈地震，並對當地地質環境造成非常大的改變，很多學者認為發現巨鑽的金雞嶺就是該次地震形成，而地震的巨大能量，便足以使深埋地下的鑽石，從地表縫隙湧出地表。

另一個原因，是清末的1901年，德國和美國憑藉《辛丑條約》條款，在金雞嶺附近開採鑽石。當時技術所限，可能有礦石中的鑽石未被發現，後散落於地表，經多年風化後逐漸裸露出來，才被農民撿到。 女農民撿常林鑽石 上交國家 作為中國第一鑽的「金雞鑽石」失蹤了，所以中國現存最大鑽石，是158.78克拉的「常林鑽石」。 「常林鑽石」呈淡黃色，純淨透明。它1977年在臨沂市臨沭縣常林村的田間，由一名叫魏振芳的年輕女農民發現並上交國家，目前收藏於中國地質博物館。