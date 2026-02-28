四川「黑熊貓」網上爆紅　官方否認基因突變：滾雪泥所致

「蘇錦崽」全身「黢黑」的毛色在網絡走紅。（圖／翻攝《環球網》）

四川臥龍神樹坪基地的一隻幼年大熊貓近日因一身「黢黑」的毛色在網絡走紅，被網友戲稱為「全網最黑大熊貓」、「黑煤球」或「挖煤小熊」。由於其黑白分布幾乎不可辨認，一度引發外界質疑是否為基因變異。

對此，中國大熊貓保護研究中心27日正式做出回應，澄清這並非其原始膚色，而是因近期降雪後地表濕滑，這隻愛玩的小熊貓在泥地上反覆翻滾所致。

分娩耗時長達38小時

根據《四川日報》報道，這隻雄性大熊貓正式名稱為「蘇錦崽」，出生於2025年6月28日，母親是大熊貓「蘇錦」。由於蘇錦分娩耗時長達38小時，飼養員還特別為牠取了個俏皮的小名「一天半」。