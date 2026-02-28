四川「黑熊貓」網上爆紅　官方否認基因突變：滾雪泥所致

四川臥龍神樹坪基地的一隻幼年大熊貓近日因一身「黢黑」的毛色在網絡走紅，被網友戲稱為「全網最黑大熊貓」、「黑煤球」或「挖煤小熊」。由於其黑白分布幾乎不可辨認，一度引發外界質疑是否為基因變異。
對此，中國大熊貓保護研究中心27日正式做出回應，澄清這並非其原始膚色，而是因近期降雪後地表濕滑，這隻愛玩的小熊貓在泥地上反覆翻滾所致。
分娩耗時長達38小時
根據《四川日報》報道，這隻雄性大熊貓正式名稱為「蘇錦崽」，出生於2025年6月28日，母親是大熊貓「蘇錦」。由於蘇錦分娩耗時長達38小時，飼養員還特別為牠取了個俏皮的小名「一天半」。
回顧研究中心去年12月發布的影片，當時的蘇錦崽毛色依然呈現標準的黑白兩色，正活潑地與竹子「搏鬥」。然而隨着近期臥龍基地迎來降雪，雪水打濕了活動場地面，才讓這隻活潑的幼崽變成了滿身泥濘的模樣。
針對網友質疑「為何不幫大熊貓洗澡」的疑問，中國大熊貓保護研究中心解釋，大熊貓的皮膚表層具有一層天然油脂，這層油脂具備禦寒、防潮及調節體溫的重要功能。
「為何不幫大熊貓洗澡」
若人為進行水洗，將會破壞這道天然屏障，進而導致大熊貓容易罹患感冒或各類皮膚病。目前，基地飼養員已針對蘇錦崽的情況進行了適度的擦拭清潔，以維持其基本的衛生狀況。
這場「變色」風波意外讓蘇錦崽成為臥龍基地的明星，也讓大熊貓的照護知識再次受到大眾關注。專家提醒，大熊貓外表的「乾淨程度」並不等同於其健康狀況，適度的泥土接觸也是其自然習性的一部分。隨着天氣轉晴，這隻「全網最黑大熊貓」預計在褪去泥垢後，將重新恢復其黑白分明的原本面貌。
