機械人進駐深圳戲院及街頭 賣爆谷咖啡雪糕

深圳人形機械人產業在2026年掀起熱潮，從戲院、公園到工廠生產線，各式機械人已陸續進駐成為日常，部分企業更獲得海內外航空、新能源汽車等領域採購訂單，產業規模持續擴張。

《央視新聞》2月28日報道，在深圳南山區一間戲院內，一部爆谷機械人正式投入實戰。市民只需將杯子放置於機械人前方，機械人便自動取杯、製作爆谷、出餐的流程。市民呂先生表示曾擔心流程，實際體驗後發現盛得很圓滿也沒有瀉出，直呼「挺神奇的」。此外，深圳各地亦可見機械人在公園製作及售賣咖啡、花市賣雪糕、街頭作巡邏保安，以及在潮物店擔任售貨員。