機械人進駐深圳戲院及街頭 賣爆谷咖啡雪糕

深圳人形機械人產業在2026年掀起熱潮，從戲院、公園到工廠生產線，各式機械人已陸續進駐成為日常，部分企業更獲得海內外航空、新能源汽車等領域採購訂單，產業規模持續擴張。
《央視新聞》2月28日報道，在深圳南山區一間戲院內，一部爆谷機械人正式投入實戰。市民只需將杯子放置於機械人前方，機械人便自動取杯、製作爆谷、出餐的流程。市民呂先生表示曾擔心流程，實際體驗後發現盛得很圓滿也沒有瀉出，直呼「挺神奇的」。此外，深圳各地亦可見機械人在公園製作及售賣咖啡、花市賣雪糕、街頭作巡邏保安，以及在潮物店擔任售貨員。
工業應用方面，優必選去年人形機械人訂單總額已超過14億元人民幣，今年產能將邁入一萬部。
深圳南山區西麗湖國際科教城片區目前正加速形成完整的人形機械人產業生態集群，約一半的機械人零部件可在方圓10公里內配齊，80%可在40公里內找到供應。智平方（深圳）科技有限公司品牌業務負責人戈振偉指出，該公司最新推出的「擬人大模型」，讓機械人面對新任務時，不需或僅需少量訓練即可迅速上手。這間成立不到3年的企業，日前成為深圳首個百億級具身智能獨角獸企業。
朗毅機械人（深圳）聯合創始人岳崢嶸表示，在深圳定製一款機械人專用傳感器，效率可提升至少50%，成本亦可縮減至少30%，且供應商也共同參與最新一代產品的定義與設計。
政府支持方面，深圳人工智能機器人署成立不到一年，已協助逾600家企業實現應用落地與市場拓展。深圳首創「三券」支持體系，包括5億元人民幣「訓力券」補貼AI模型訓練算力成本、5000萬元人民幣「語料券」支持採購高質量訓練數據，以及1億元人民幣「模型券」降低基礎大模型研發投入。
深圳市工業和信息化局副局長林毅表示，全市為初創企業提供低成本產業空間及算力、模型、語料、資本、人才等全鏈條資源服務，並在製造業領域鼓勵工業企業開放裝配、質檢、物流倉儲等場景，透過工業技術改造政策降低應用成本。
深圳集結人工智能企業
2026年開年，深圳印發「人工智能+」先進製造業行動計劃，明確支持建設具身智能技術試驗場。目前深圳人工智能規上企業超過2600間，核心產業規模超過2200億元人民幣，匯聚機械人產業鏈企業逾7萬間。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章