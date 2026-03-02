伊朗局勢｜外交部：一名中國公民德黑蘭遇難 逾3000人已撤離伊朗 (更新)

【15:25更新】美國與以色列軍事打擊伊朗。中國外交部及駐伊朗使領館，提醒在伊中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式，撤離至安全地區。外交部今日(2日)表示，一名中國公民在伊朗德黑蘭被衝突波及不幸遇難，中方對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問。外交部已經指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。

另外截至今天，已有逾3000名中國公民由伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作組接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。外交部再次提醒當地公民盡快安全撤離。