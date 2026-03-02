伊朗局勢｜外交部：一名中國公民德黑蘭遇難 逾3000人已撤離伊朗 (更新)

【15:25更新】美國與以色列軍事打擊伊朗。中國外交部及駐伊朗使領館，提醒在伊中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式，撤離至安全地區。外交部今日(2日)表示，一名中國公民在伊朗德黑蘭被衝突波及不幸遇難，中方對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問。外交部已經指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。
另外截至今天，已有逾3000名中國公民由伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作組接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。外交部再次提醒當地公民盡快安全撤離。
美國和以色列聯手對伊朗發動名為「史詩怒火」(Epic Fury)的大規模軍事行動。18名中國公民3月1日從伊朗經阿塞拜疆南部阿斯塔拉口岸撤離至阿境內。
環球網報道，新華社記者在口岸看到，當地時間當天下午約2時30分，撤離伊朗人員開始從阿斯塔拉口岸陸續進入阿塞拜疆境內。至同日下午4時30分許，中國駐阿塞拜疆大使館安排的旅遊巴搭載著首批入境的中國公民駛離口岸。據使館介紹，這些撤離人員將被轉送至阿塞拜疆首都巴庫。
據指還有50多名中國公民於撤離途中
中國外交部及中國駐伊朗使領館早前已呼籲在伊朗的中國公民盡快撤離至安全地區。中國駐阿塞拜疆大使館早前宣布，會為入境阿塞拜疆及經當地轉機回國的中國公民提供必要協助。阿塞拜疆華僑華人協會會長包禮軍介紹，他們在短短2小時之內，準備好了物資、旅遊巴，趕往阿斯塔拉邊境，目前還有50多位同胞正在撤離途中。