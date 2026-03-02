伊朗局勢｜環時：或在世界任何角落重演 軍媒：中國人民永遠保持居安思危

美以襲擊伊朗，導致伊朗最高領袖哈梅內伊和多名高官身亡。中共中央政治局委員、外長王毅表示，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊，公然擊殺一個主權國家的領導人、鼓動政權更迭，不可接受，違反國際法和國際關係基本準則。 內地《環球時報》今日(3月2日)發表社評，表示當單邊制裁與軍事打擊可以隨意凌駕於聯合國憲章之上，當大國為了私利可以無視平民生死、肆意點燃地區火藥桶，那麽發生在中東的悲劇，明天就可能在世界任何一個角落重演，各國的安全亦無從談起。

聯合國國際體系恐形同虛設 文章指出，美以對伊朗的襲擊並不是破例為之，而是少數國家長期奉行叢林法則的結果。如果先發制人可以成為繞開聯合國、無視外交進程、動輒對他國動武的理由，那麽二戰後建立的以聯合國為核心的國際體系將形同虛設。國際社會應當發出更加明確、清晰的聲音，反對世界倒退回叢林法則。

中國軍媒《解放軍報》上周六（2月28日）在網上發文警惕，強調和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離，永遠都要保持居安思危的清醒。 解放軍報社《鈞正平工作室》官方微博發布評論，題為《中國人民永遠都要保持居安思危的清醒》。內容指，放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。 文章強調，居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧，每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂，惟有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。