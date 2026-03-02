廣東10歲女餵獅子遭扯甩褲　嚇破膽慘叫28秒(有片)

一名10歲女童近日在廣東汕頭一間動物園投餵獅子時，突然被鐵籠裡一隻母獅伸出爪子，死死的抓住褲腳，女童嚇得立即跌，就在母獅拚命將女童看似要拖進鐵籠裡，籠內的公獅子也來「幫忙」時，男職員「瞓身」協助女童，和母獅子展開「拔河」，女童的褲子被扯下，高聲慘叫經歷28秒，幸女童最終掙扎了獅爪，兩人僅受輕傷。

綜合《封面新聞》、《新京報》等內地媒體報道，事發在廣東汕頭中山公園動物園。網上影片顯示，在園區獅子展區外，一名女童貼近金屬柵欄駐足疑投餵時，鐵籠內的母獅子突然伸出爪子，抓住女童的褲腳，女童嚇得倒下。附近一名男子立即俯身拉住女童，幫助其掙脫，但獅子仍不鬆手，經過一陣僵持，才將女童拉離柵欄，全程約28秒，都聽到女童驚恐慘叫和喊聲。