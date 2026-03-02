廣東10歲女餵獅子遭扯甩褲　嚇破膽慘叫28秒(有片)

一名10歲女童近日在廣東汕頭一間動物園投餵獅子時，突然被鐵籠裡一隻母獅伸出爪子，死死的抓住褲腳，女童嚇得立即跌，就在母獅拚命將女童看似要拖進鐵籠裡，籠內的公獅子也來「幫忙」時，男職員「瞓身」協助女童，和母獅子展開「拔河」，女童的褲子被扯下，高聲慘叫經歷28秒，幸女童最終掙扎了獅爪，兩人僅受輕傷。
綜合《封面新聞》、《新京報》等內地媒體報道，事發在廣東汕頭中山公園動物園。網上影片顯示，在園區獅子展區外，一名女童貼近金屬柵欄駐足疑投餵時，鐵籠內的母獅子突然伸出爪子，抓住女童的褲腳，女童嚇得倒下。附近一名男子立即俯身拉住女童，幫助其掙脫，但獅子仍不鬆手，經過一陣僵持，才將女童拉離柵欄，全程約28秒，都聽到女童驚恐慘叫和喊聲。
女童腿部輕微擦傷 並接種狂犬疫苗
汕頭中山公園管理處工作人員對此表示，事發在2月26日，當時女童要投餵獅子，但因年齡太小未成功，飼養員違規將其帶到鐵籠旁。推測獅子是看到女童手中的肉，想伸爪去拿肉，才死拽著女童的褲腳，安全員第一時間就把女童拖出來了。其後動物園帶女童去醫院檢查身體，經檢查，腿部輕微表皮擦傷，接種狂犬疫苗後於當天21時許由家長陪護離開。飼養員已被批評教育並調離崗位，家屬已經諒解了動物園。有報導稱救女童的男工作人員也受傷。
汕頭市中山公園管理處在2月28日晚間發布公告回應指出，據調查，此事件是動物園飼養員允許遊客進入安全隔離區投餵所致。事件暴露出園區管理不規範問題，已對動物園進行停業整頓，涉事飼養員作停職處理，同時深入開展隱患排查整治，全面提升園區管理水平。