雲南男失守一次就中AIDS　稱對方太靚仔忍唔住無戴套

雲南省衛生健康委員會近日公布幾個愛滋病案例，其中一名患者在過去10年，在性愛過程中堅守自我保護措施，一直未受感染，卻在最近一次「破功」，和一名男子發生性關係後確診感染HIV。他表示，因為覺得對方「是帥哥」，「一時忍不住」決定不戴安全套，抱著存有僥倖的心態，詎料「一次就中」。
根據內地媒體《新浪新聞》報道，雲南省衛健委「雲南防艾(即愛滋病，中國譯為「艾滋」)近日公布的案例，一名男患者是同性戀者，10年間堅持保護措施並定期檢測，結果均為陰性。最近一次因對方「顏值太高」，選擇無保護行為後確診感染愛滋病HIV。石景山區愛滋病皮膚性病防治協會提醒，「我們很熟」、「他看起來健康」、「就一次沒關係」、「身邊人都這樣」等念頭是防治愛滋病意識中最危險縫隙。
網民：健康在顏值面前，一文不值啊
案例披露後，「男子因對方顏值太高感染艾滋(即「愛滋病」)」話題衝上內地微博熱搜，引來大批網民熱議。擁有500多萬粉絲的醫療博主「許超醫生」發文評論：「顏值高不代表健康，好看不代表沒病。如果不想被傳染，別看顏值，看報告」。許超目前是山東大學附屬生殖醫院泌尿外科主治醫師。
不少網民為患者「沒堅持到最後」感到惋惜：「忍住欲望風險為0，邁出一步，風險就50%」、「好看的皮囊不代表就有健康的體檢報告啊」、「健康在顏值面前，一文不值啊」、「色令智昏」、「不能讓生殖器控制大腦」、「色字頭上一把刀，女的男的都一樣」、「顏值表示不想背鍋，都是下半身惹的禍」、「難怪我們這些醜的都很健康」。