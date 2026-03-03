雲南男失守一次就中AIDS　稱對方太靚仔忍唔住無戴套

雲南省衛生健康委員會近日公布幾個愛滋病案例，其中一名患者在過去10年，在性愛過程中堅守自我保護措施，一直未受感染，卻在最近一次「破功」，和一名男子發生性關係後確診感染HIV。他表示，因為覺得對方「是帥哥」，「一時忍不住」決定不戴安全套，抱著存有僥倖的心態，詎料「一次就中」。

根據內地媒體《新浪新聞》報道，雲南省衛健委「雲南防艾(即愛滋病，中國譯為「艾滋」)近日公布的案例，一名男患者是同性戀者，10年間堅持保護措施並定期檢測，結果均為陰性。最近一次因對方「顏值太高」，選擇無保護行為後確診感染愛滋病HIV。石景山區愛滋病皮膚性病防治協會提醒，「我們很熟」、「他看起來健康」、「就一次沒關係」、「身邊人都這樣」等念頭是防治愛滋病意識中最危險縫隙。