伊朗局勢︱住杜拜帆船酒店歷導彈碎片襲擊 中國母女擲36萬囤12張回國機票

美國及以色列2月28日起聯手對伊朗發起軍事行動，伊朗向附近多國報復，當地時間周日（1日）凌晨，被譽為全球唯一「七星級酒店」的杜拜地標建築帆船酒店（Burj Ai-Arab）遭導彈碎片擊中起火，多名入住該酒店的中國遊客親歷事件。杜拜航班受局勢影響大面積取消、改簽困難，機票價格大幅上漲。為順利回國，一對母女先後購買3月4日至6日共12張商務艙機票，花費約36萬元（人民幣，下同），但因目前局勢仍在酒店滯留。

樓層被導彈碎片擊中 「我就拿護照錢包」

中國遊客沈女士與母親上周五（27日）赴杜拜旅遊，原定3月7日回國，期間其所住5樓被導彈碎片擊中，撤離警報響起，「第一次遇到這種情況，不是演習。警報一響，我就拿護照錢包，拉着我媽就是跑，別的真的顧不上了。」

由於帆船酒店樓層較高，沈女士母女所住的5層相當於普通建築的10層。二人經樓梯緊急撤離至一樓大廳，途中遇到一對來自北京的夫妻，「他們跑了19層，相當於40層樓高」。他們先被疏散至室外避險，約一小時後返回房間。酒店方面稱，「政府已採取行動，接下來沒有比這個酒店更安全的地方了」。沈女士表示事發後心率久久無法平復。她目前仍在酒店，網絡可正常使用，但電話信號疑似被切斷，微信等通訊軟件的語音無法接通，僅能接收文字訊息。因原住樓層需檢修，酒店已為其更換樓層。