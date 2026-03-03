大熊貓｜杭州2天痛失「香果」「半半」　餘下兩隻運返四川基地

近日卻爆出浙江杭州有大熊貓接連病逝的噩耗，牠們分別是居住於杭州野生動物世界的大熊貓「半半」，以及杭州動物園的大熊貓「香果」，先後於2月9日與10日病逝。當局已下令兩家涉事動物園的大熊貓館即日起閉館接受調查，並將剩餘的大熊貓運回基地安置。

杭州市林業水利局、中國大熊貓保護研究中心及成都大熊貓繁育研究基地於2月28日共同發布公告證實，杭州野生動物世界的大熊貓「半半」，以及杭州動物園的大熊貓「香果」，分別於2月9日與10日因病救治無效死亡。經專案小組進行的化驗報告顯示，半半與香果死因分別為腸梗阻與腸繫膜扭轉，兩者皆引發嚴重的多器官功能衰竭。通報中特別指出，腸梗阻與腸繫膜扭轉均屬於大熊貓消化道的急性腹症，在圈養大熊貓的重大疾病中極具威脅性，其致死率分別高達60%與100%，病情發展迅速且救治難度極高，是導致此次不幸事件的主因。