全國兩會2026｜全國政協會議明天下午開幕　3月11日閉幕會期7天

全國政協十四屆四次會議明日下午3時在北京人民大會堂開幕，會期7天，至下周三上午閉幕。大會新聞發言人劉結一在新聞發布會表示，今次將總結本屆三次會議以來的工作，以及對今年工作作出部署，主要議程包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告，列席十四屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，並審議通過全國政協十四屆四次會議政治決議等。 他又說，去年是「十四五」規劃收官之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年；今年則是「十五五」規劃開局之年，政協會圍繞「十五五」開好局、起好步的重大問題，深入協商議政，開展民主監督，為推進中國式現代化廣泛凝聚共識及力量。

劉結一：過去一年外部環境風高浪急 國家經濟展現韌性

劉結一表示，過去一年，外部環境風高浪急，國家經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上140萬億元新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。



劉結一在記者會上表示，國家科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。他提到，這次史上最長春節假期，餐飲、遊樂、商場人氣旺盛，遊客出遊總消費超過8034億元，與去年同比增加1264億元，彰顯超大市場蓬勃生機；春運全社會跨區域人員流動量預計達95億人次，相當於全球人均出行一次以上。



他指，中國經濟從來都在披荊斬棘中一路前行，在風雨洗禮中成長壯大，雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動經濟破浪前行、行穩致遠。

