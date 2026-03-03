美以襲伊朗 特朗普月底訪華計劃會否受影響？專家認為這樣

美國早前對外宣布總統特朗普將於本月底訪華，並跟國家主席習近平會晤，外交部發言人毛寧周一稱中美就兩國元首互動，保持著溝通，目前沒有可以提供的信息。各界關注隨著美國和以色列聯手攻擊中國在中東的夥伴伊朗，美方宣稱的特朗普訪華之行，會否出現變數。彭博社引述消息稱，中美經貿中方牽頭人、副總理何立峰，下周將與美方牽頭人、財長貝森特會晤，為中美元首可能在月底會面做準備。毛寧昨在記者會被問及彭博社的報道時，表示建議向中方主管部門了解。另有學者認為，中美元首會晤未必會受美以攻擊伊朗影響。

美國白宮早前指，總統特朗普本月31日起訪華3日。彭博社的報道稱，何立峰與貝森特本月中將在法國巴黎會面，但時間地點仍可能改變。據報雙方可能會討論習特會或能達成的商業交易，其他議題包括中國可能向美國購買波音飛機，以及承諾購買美國大豆等，亦有可能討論美國最高法院日前裁定無效的芬太尼關稅，以及台灣問題。

「特朗普繼續給北京面子」

對於美以攻伊會如何影響中美關係，上海國際關係學者沈丁立認為雙方關係反而會更趨穩定，原因是中國不會低估美國實力，並相信特朗普「會繼續給北京面子和里子(實則利益)」，並在訪華前在台灣軍售上保持克制。他並認為，美方將以穩健做法穩定對華關係，但同時逐漸消蝕中國的核心盟友。他並指美國雖攻擊委內瑞拉及伊朗，但中美改善雙邊關係的共同需求不變。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江則認為，美以襲擊伊朗之初，中方的批評語調相對克制，猜測中方或不希望伊朗事件對中美重大雙邊外交活動產生負面影響。