美以襲伊朗 特朗普月底訪華計劃會否受影響？專家認為這樣

美國早前對外宣布總統特朗普將於本月底訪華，並跟國家主席習近平會晤，外交部發言人毛寧周一稱中美就兩國元首互動，保持著溝通，目前沒有可以提供的信息。各界關注隨著美國和以色列聯手攻擊中國在中東的夥伴伊朗，美方宣稱的特朗普訪華之行，會否出現變數。彭博社引述消息稱，中美經貿中方牽頭人、副總理何立峰，下周將與美方牽頭人、財長貝森特會晤，為中美元首可能在月底會面做準備。毛寧昨在記者會被問及彭博社的報道時，表示建議向中方主管部門了解。另有學者認為，中美元首會晤未必會受美以攻擊伊朗影響。
美國白宮早前指，總統特朗普本月31日起訪華3日。彭博社的報道稱，何立峰與貝森特本月中將在法國巴黎會面，但時間地點仍可能改變。據報雙方可能會討論習特會或能達成的商業交易，其他議題包括中國可能向美國購買波音飛機，以及承諾購買美國大豆等，亦有可能討論美國最高法院日前裁定無效的芬太尼關稅，以及台灣問題。
「特朗普繼續給北京面子」
對於美以攻伊會如何影響中美關係，上海國際關係學者沈丁立認為雙方關係反而會更趨穩定，原因是中國不會低估美國實力，並相信特朗普「會繼續給北京面子和里子(實則利益)」，並在訪華前在台灣軍售上保持克制。他並認為，美方將以穩健做法穩定對華關係，但同時逐漸消蝕中國的核心盟友。他並指美國雖攻擊委內瑞拉及伊朗，但中美改善雙邊關係的共同需求不變。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江則認為，美以襲擊伊朗之初，中方的批評語調相對克制，猜測中方或不希望伊朗事件對中美重大雙邊外交活動產生負面影響。
王毅應約跟伊朗外長通話
中共中央政治局委員、外長王毅周一應約跟伊朗外長阿拉格齊通電話。王毅重申中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。
毛寧昨在記者會被問及王毅就伊朗局勢跟多國外長通話一事時，表示王毅先後跟俄羅斯、伊朗、法國和阿曼外長通話，闡明中方立場，積極勸和阻戰。她表示，王毅指出，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。中方的立場是：第一，立即停止軍事行動；第二，儘快重回對話談判；第三，共同反對單邊行徑。她表示，大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國，世界不能退回到叢林法則。中方將繼續發揮建設性作用，包括在聯合國安理會平台主持公道，爭取和平，制止戰爭。
截至周一，已有3000多名中國公民自伊朗撤離。中國駐伊朗周邊國家使領館已經派出工作組赴口岸接應，將繼續為從伊朗撤離的中國公民提供協助。目前受伊朗戰火影響的阿聯酋杜拜機場正有限度恢復航班升降，阿聯酋政府宣布承擔所有滯留旅客的住宿等費用。阿聯酋有逾2萬名旅客滯留，有滯留的中國旅客指，獲安排入住四星酒店，並提供一日三餐，「還挺意外的，因為按理來說，不應該是它們(政府)提供的，就是這相當於是給遊客的額外服務」。