全國兩會召開 政協會議今揭幕 劉結一︰經濟長期向好支撐條件沒變

全國政協十四屆四次會議及十四屆全國人大四次會議將分別於周三及四在北京開幕。全國政協十四屆四次會議新聞發布會昨率先在北京人民大會堂召開(圖)，大會新聞發言人劉結一介紹，全國政協會議將於周三下午3時在人民大會堂開幕，下周三上午閉幕，會期共7天，主要議程包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況報告，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，審議通過全國政協十四屆四次會議政治決議等。

今年是中國共產黨成立105周年、「十五五」開局之年。劉結一指全國政協委員作出多項建言，圍繞十五五開好局、起好步的重大問題，深入協商議政，開展民主監督，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心，凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。其中經濟是關注焦點，劉結一指去年中國經濟總量邁上140萬億元人民幣，增速位於全球前列，「我國經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行。雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多，韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件，和基本趨勢沒有變」。港澳方面，劉結一稱去年全國政協圍繞促進港澳長期繁榮穩定，更好融入國家發展大局，積極建言，今年會繼續相關工作。