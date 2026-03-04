全國兩會2026｜全國人大會議明早開幕 會期8天下周四閉幕

十四屆全國人大四次會議明日上午在北京人民大會堂開幕，會期8天，下星期四下午閉幕。



新聞發言人婁勤儉在新聞發布會表示，今屆全國人大會議將有三次全體會議，並有11項大會議程，包括審議政府工作報告，及審查「十五五」規劃綱要草案、去年國民經濟和社會發展計劃執行情況及今年國民經濟和社會發展計劃草案報告、去年中央和地方預算執行情況，以及今年中央和地方預算草案報告等。



婁勤儉又說，今年是中國共產黨成立105周年及「十五五」開局之年，今次會議是國家政治生活中的一件大事。大會期間將安排三場記者會，分別就經濟、民生及外交主題回答記者提問；亦會分別安排三場代表通道及部長通道採訪活動。

婁勤儉稱消費市場規模穩步擴大 全國人大新聞發言人婁勤儉在記者會被問到，如何看待中國去年消費市場，以及今年國家會有哪些拉動國家消費的政策措施。他回應時說，去年國家深入實施提振消費專項行動，消費市場規模穩步擴大，社會消費品零售總額首次突破50萬億元，消費對經濟增長的貢獻率達到52%。他說國家今年將會堅持擴大內需，大力提振消費，推進建設強大國內市場，包括加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策；打造國際化消費環境，辦好「在中國」的系列活動。



婁勤儉表示，會堅持惠民生和促消費緊密結合，促進高品質就業，制定實施城鄉居民增收計劃，增強居民消費能力，穩步推進基本公共服務均等化，完善教育、託育、養老、醫療保障體系，減少居民消費的後顧之憂。



婁勤儉又說，透過消費結構優化升級，加力消費品以舊換新，惠及3億6千6百萬人次；辦好進博會，滿足多元化消費需求。其次是服務消費潛力釋放，服務零售額增長5.5%，文旅休閒、交通出行等保持增長，數字消費、綠色消費及健康消費持續擴大。三是入境消費熱度攀升，擴大免簽國家範圍，優化升級離境退稅政策，「中國遊」及「中國購」持續火熱，全年離境退稅商品銷售額增長近1倍，特別是海南自貿港封關後，迎來新一波的旅遊消費熱。

中方願與美方加強溝通 同時中方有原則及底線 婁勤儉在記者會上，被問到鑒於伊朗發生的事態，以及美國總統特朗普預計即將訪華，如何看中美關係發展。婁勤儉表示，中方一貫主張作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。他又說，國家主席習近平指出，兩國做夥伴、做朋友，這是歷史啓示，也是現實的需要；中美相互成就、共同繁榮是看得見、摸得著的實景。



婁勤儉表示，元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用；去年以來，習近平與特朗普保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。



他強調中方願同美方一道，加強各層級各管道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。



他又說，去年全國人大邀請美國國會眾議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。美方議員一個普遍感受是見比不見好，談比不談強。全國人大願與美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關係穩定健康發展，希望美國國會能夠客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。

原文刊登於 香港電台