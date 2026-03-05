比亞迪電動車在以遭伊朗導彈波及　乘客均無大礙惹熱議

隨着美以與伊朗衝突加劇，一枚伊朗飛彈於1日深夜落在耶路撒冷周邊並發生爆炸，現場畫面顯示路面被炸出明顯彈坑，多輛汽車嚴重受損，交通標誌牌被震飛。其中一輛中國品牌比亞迪元的電動車因距離彈坑極近且「外損內穩」表現搶眼，在社交媒體引發「比亞迪硬扛伊朗導彈」的熱烈討論。 據《以色列時報》報道，1日一枚伊朗飛彈在耶路撒冷周邊爆炸。飛彈爆炸後在路面留下明顯彈坑，周邊多輛汽車受損嚴重，交通標誌牌被直接炸飛。現場畫面顯示，一輛疑似比亞迪元PLUS（海外版稱ATTO 3）的汽車不幸被爆炸波及。隨後比亞迪方面高層轉發相關新聞並表示「安全就是最大的豪華」，被外界視為間接證實涉事車款為比亞迪。

「比亞迪硬扛伊朗導彈」 據現場救護單位與媒體描述，這輛遭波及的比亞迪車體雖出現變形、車窗碎裂等外部損傷，但車身主結構未崩塌，車門在受創後仍能正常開啟，車內氣囊也順利彈出，且最受關注的電池包並未因衝擊出現熱失控或起火。車上當時共有5名乘員，除司機受中度傷、兩人輕傷外，其餘人僅受驚嚇，無人死亡。事發後「比亞迪硬扛伊朗導彈」的消息迅速引起熱議。 公開資料顯示，元PLUS為比亞迪出口主力車型之一，2022年曾獲得歐盟新車安全評鑑協會（Euro NCAP）五星安全評級。該評級涵蓋成人保護、兒童保護、行人保護及安全輔助系統四大面向。車身結構方面，該車採用高比例高強度鋼材，其中1500MPa熱成型鋼佔比12%，高強度鋼及以上材料佔比72.5%，超高強鋼比例達到67.3%。

具有偶然性的結果 針對網絡熱議話題，軍事專家白孟宸接受《鳳凰網財經》訪問時指出，將事件簡單概括為「汽車硬扛導彈」並不精確。他分析，爆炸殺傷機理通常包括破片、高溫、衝擊波與應力波等多重因素，但從畫面觀察，涉事車輛並未出現密集貫穿傷或高溫灼燒痕跡，玻璃碎裂情況也不完全符合近距離爆炸特徵。 他推測，車輛可能主要受到導彈殘片墜地撞擊所產生的較小衝擊波影響，加上衝擊波自車體後方斜向掠過，地面承受了大部分能量，屬於具有偶然性的結果。若爆炸當量或落點稍有不同，後果可能截然不同。