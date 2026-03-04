全國兩會2026｜婁勤儉：十五五規劃部署支持香港　出台更多惠港措施

全國人大新聞發言人婁勤儉表示，中央將在「十五五」規劃中，進一步部署支持香港發揮獨特優勢和重要作用，繼續出台更多惠港政策措施。

中國富起來到強起 香港從未缺席

婁勤儉在記者會表示，在中國富起來到強起來當中，香港從未缺席。他說，過去一年，在中央的大力支持下，香港特區政府團結帶領社會各界，著力拼經濟、謀發展、搞建設，香港由治及興邁出新步伐。他又說，香港國際金融中心地位更加穩固，港股IPO規模按年上升兩倍、高居全球第一；營商環境開放高效、國際調解院總部落戶香港；科創成為香港經濟發展的新引擎，母公司在海外或內地的駐港公司數量超過一萬間，創歷史新高；北部都會區、河套香港園區建設加速推進。



婁勤儉說，國家主席習近平在今年新年賀詞中強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。「十五五」規劃建議明確提出鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，支援港澳打造國際高端人才集聚高地。他說，香港一定能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，在中國式現代化進程中實現新躍升。