全國兩會2026｜王滬寧稱為十五五良好開局　將凝聚人心講好中國故事

他說為實現「十五五」良好開局，要廣泛凝聚人心、智慧與力量等，多做宣傳政策、解疑釋惑、穩定預期、堅定信心的工作，唱響改革發展主旋律，凝聚團結正能量。他又說，要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動，要加強政協對外友好交往，講好中國故事。

全國政協十四屆四次會議下午在北京人民大會堂開幕，政協主席王滬寧發表工作報告。他提到今年是「十五五」開局之年，政協要毫不動搖堅持中國共產黨的領導，把牢正確政治方向，提升思想政治引領、廣泛凝聚共識工作實效。

王滬寧又表示，要圍繞「十五五」規劃實施議政建言，以高質量履職成果服務黨和國家中心任務，緊扣「十五五」規劃確定的重大任務和戰略舉措，深入調查研究、深度協商議政；要圍繞經濟發展、科技創新、社會建設、民生保障等領域重點問題，實事求是反映社情民意。

他指出，要充分發揮委員主體作用，提高履職能力和水平委員要珍視政治身份和崇高榮譽，學習把握黨和國家方針政策，提高思想認識水平和履職本領。