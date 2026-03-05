外交部4日舉行例行記者會。有記者提問，針對伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，他們目前控制着霍爾木茲海峽，這是油氣運輸的重要航道。他們表示，任何試圖通過該海峽的船隻都有可能遭到導彈或無人機襲擊。請問中國是否對這一新動向表示關切？是否就此事與伊朗有關方面保持溝通？

伊朗伊斯蘭革命衛隊日前稱將封鎖霍爾木茲海峽，揚言任何試圖通過的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。外交部4日表示，敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止局勢動盪對全球經濟造成更大的影響。

傳中國正向伊朗官員施壓

外交部發言人毛寧表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。毛寧重申，中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止局勢動盪對全球經濟造成更大的影響。

此前，外媒報道中國正向伊朗官員施壓，要求避免採取任何可能影響卡塔爾天然氣出口的行動，或影響霍爾木茲海峽航運的行動。