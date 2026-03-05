熱門搜尋:
伊朗局勢 瑧玥 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Mar-05 10:45
更新：2026-Mar-05 10:45

伊朗局勢｜伊朗封鎖霍爾木茲海峽　外交部籲停火及維護航道安全

分享：
外交部發言人毛寧。

外交部發言人毛寧。

adblk4

伊朗伊斯蘭革命衛隊日前稱將封鎖霍爾木茲海峽，揚言任何試圖通過的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。外交部4日表示，敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止局勢動盪對全球經濟造成更大的影響。

外交部4日舉行例行記者會。有記者提問，針對伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，他們目前控制着霍爾木茲海峽，這是油氣運輸的重要航道。他們表示，任何試圖通過該海峽的船隻都有可能遭到導彈或無人機襲擊。請問中國是否對這一新動向表示關切？是否就此事與伊朗有關方面保持溝通？

adblk5

傳中國正向伊朗官員施壓

外交部發言人毛寧表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。毛寧重申，中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止局勢動盪對全球經濟造成更大的影響。

此前，外媒報道中國正向伊朗官員施壓，要求避免採取任何可能影響卡塔爾天然氣出口的行動，或影響霍爾木茲海峽航運的行動。

霍爾木茲海峽是全球運油要道。(路透社) 一艘懸掛帛琉國旗的小型油輪Skylight號，周日於霍爾木茲海峽附近的阿曼海受襲起火，造成4人受傷。 揚言不讓一滴石油離開中東 伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽 霍爾木茲海峽是石油輸送重要航道。圖為開戰前油輪駛經該海峽。 特朗普表示，美國海軍將護航途經霍爾木茲海峽的油輪。(資料圖片/路透社) Horm5555

確保能源供應穩定暢通

對此，毛寧3日曾回應表示，能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽航道安全，防止對全球經濟造成更大影響。

據伊朗學生通訊社2日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里（Ebrahim Jabari）在電視直播中揚言，任何試圖通過霍爾木茲海峽的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。這是伊朗上周六揚言將關閉這條戰略航道後，迄今最為明確的警告。此舉可能切斷全球約20%的石油運輸，導致原油價格大幅上漲。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務