11項議程 包括審查十五五規劃綱要草案 全國人大會議今開幕

十四屆全國人大四次會議今日上午在北京人民大會堂開幕，會期8天，下星期四下午閉幕。新聞發言人婁勤儉在新聞發布會表示，今屆全國人大會議將有三次全體會議，並有11項大會議程，包括審議政府工作報告，及審查「十五五」規劃綱要草案、去年國民經濟和社會發展計劃執行情況及今年國民經濟和社會發展計劃草案報告、去年中央和地方預算執行情況，以及今年中央和地方預算草案報告等。婁勤儉並提到，中央將在十五五規劃中，對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。

婁勤儉說今年是中國共產黨成立105周年及十五五開局之年，今次會議是國家政治生活中的一件大事。他被問到如何看待中國去年消費市場，以及今年國家會有哪些拉動國家消費的政策措施時，表示去年國家深入實施提振消費專項行動，消費市場規模穩步擴大，社會消費品零售總額首次突破50萬億元，消費對經濟增長的貢獻率達到52%。

婁勤儉︰堅持擴大內需 提振消費

他說國家今年將會堅持擴大內需，大力提振消費，推進建設強大國內市場，包括加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策；打造國際化消費環境，辦好「在中國」的系列活動。婁勤儉又說，透過消費結構優化升級，加力消費品以舊換新，惠及3億6千6百萬人次；辦好進博會，滿足多元化消費需求。其次是服務消費潛力釋放，服務零售額增長5.5%，文旅休閒、交通出行等保持增長，數字消費、綠色消費及健康消費持續擴大。三是入境消費熱度攀升，擴大免簽國家範圍，優化升級離境退稅政策，「中國遊」及「中國購」持續火熱，全年離境退稅商品銷售額增長近1倍，特別是海南自貿港封關後，迎來新一波的旅遊消費熱。