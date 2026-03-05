11項議程 包括審查十五五規劃綱要草案 全國人大會議今開幕

十四屆全國人大四次會議今日上午在北京人民大會堂開幕，會期8天，下星期四下午閉幕。新聞發言人婁勤儉在新聞發布會表示，今屆全國人大會議將有三次全體會議，並有11項大會議程，包括審議政府工作報告，及審查「十五五」規劃綱要草案、去年國民經濟和社會發展計劃執行情況及今年國民經濟和社會發展計劃草案報告、去年中央和地方預算執行情況，以及今年中央和地方預算草案報告等。婁勤儉並提到，中央將在十五五規劃中，對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。
婁勤儉說今年是中國共產黨成立105周年及十五五開局之年，今次會議是國家政治生活中的一件大事。他被問到如何看待中國去年消費市場，以及今年國家會有哪些拉動國家消費的政策措施時，表示去年國家深入實施提振消費專項行動，消費市場規模穩步擴大，社會消費品零售總額首次突破50萬億元，消費對經濟增長的貢獻率達到52%。
婁勤儉︰堅持擴大內需 提振消費
他說國家今年將會堅持擴大內需，大力提振消費，推進建設強大國內市場，包括加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策；打造國際化消費環境，辦好「在中國」的系列活動。婁勤儉又說，透過消費結構優化升級，加力消費品以舊換新，惠及3億6千6百萬人次；辦好進博會，滿足多元化消費需求。其次是服務消費潛力釋放，服務零售額增長5.5%，文旅休閒、交通出行等保持增長，數字消費、綠色消費及健康消費持續擴大。三是入境消費熱度攀升，擴大免簽國家範圍，優化升級離境退稅政策，「中國遊」及「中國購」持續火熱，全年離境退稅商品銷售額增長近1倍，特別是海南自貿港封關後，迎來新一波的旅遊消費熱。
繼續出台更多惠港政策措施
婁勤儉並稱中央將在十五五規劃，對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步部署，並將繼續出台更多惠港政策措施；相信香港一定能夠充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，在中國式現代化進程中實現新躍升。婁勤儉指，過去一年，香港特區政府在中央大力支持下，團結帶領社會各界，著力拼經濟、謀發展、搞建設，香港由治及興邁出新步伐，國際金融中心地位更加穩固，全球金融中心指數評分位列世界第三。
任何國家都沒權主宰他國命運
婁勤儉被問及鑑於伊朗發生的事態，以及美國總統特朗普預計即將訪華，如何看中美關係發展時，稱伊朗國家主權、安全和領土完整，應該得到尊重，中國呼籲立即停止軍事行動，避免緊張局勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定，中方願為此繼續發揮負責任大國作用。他指任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素。他稱中方一貫主張中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏；並說元首外交對中美關係發揮不可替代的戰略引領作用；兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。
王滬寧︰要為實現十五五良好開局凝聚共識
全國政協十四屆四次會議則於昨午3時揭幕，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告，總結一年來的工作。他指過去一年十四五圓滿收官，經濟科技實力躍上新台階，未來要為實現十五五良好開局凝聚共識，多做宣傳政策工作，加強對外講好中國故事。王滬寧又表示，要圍繞十五五規劃實施議政建言，以高質量履職成果服務黨和國家中心任務，緊扣十五五規劃確定的重大任務和戰略舉措，深入調查研究、深度協商議政；要圍繞經濟發展、科技創新、社會建設、民生保障等領域重點問題，實事求是反映社情民意。