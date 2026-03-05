全國兩會2026｜今年經濟目標增長4.5%至5% 李強：開局之年為調結構

十四屆全國人大四次會議，今早9時在北京人民大會堂開幕，總理李強發表任內第二份政府工作報告。報告指，過去一年取得的成績來之不易，面對多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織叠加的複雜嚴峻形勢，對外有理有力有效開展經貿斗爭，堅定維護國家利益，對內打好政策 「組合拳」，集中力量辦好自己的事，由最壞處打算，向最好處努力，不僅穩住宏觀經濟大盤，推動高質量發展取得新成效，而且極大提振全社會的士氣和信心。

十五五規劃提出20項主要指標 2035年人均GDP比2020年翻一番

報告指出國務院編製了《十五五規劃綱要》草案，提交大會審查。綱要草案細化提出20項主要指標，經濟發展方面，圍繞增長、結構、效率提出3項指標，其中綜合考慮國內外形勢和各方面因素，兼顧需要與可能，提出國內生產總值增長保持在合理區間、各年度視情提出，為到2035年人均國內生產總值比2020年翻一翻，達到中等發達國家水平打好基礎。 創新驅動方面，圍繞創新投入及其成效提出3項指標，其中充分考慮研發投入增長趨勢和企業投入能力，提出全社會研發經費投入年均增長7%以上，與「十四五」規劃目標保持一致。福祉方面，針對性提出就業、收入、教育、醫療、健康、「一老一小」等7項指標。綠色低碳方面，圍繞降碳減污、生態環保等提出5項指標。安全保障方面，圍繞糧食、能源生產能力提出2項指標。

李強指，今年發展主要預期目標是經濟增長4.5%至5%，在實際工作中努力爭取更好結果；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上；居民消費價格升幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步，國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。他表示，提出有關預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險，促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。經濟增長目標與2035年遠景目標總體銜接，與經濟長期增長潛力基本吻合，又指實現這個目標具備有利條件，各地區要結合實際，通過扎實工作爭取好的結果。他提到，政策取向上，將堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。