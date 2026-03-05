全國兩會2026｜AI衝擊動作電影 甄子丹：不是一件壞事

全國政協十四屆四次會議周三(4日)在北京人民大會堂舉行開幕會，港區全國政協委員、著名武打影星甄子丹接受媒體訪問時，談及人工智能(AI)，他直言是影視行業的大趨勢，對動作電影肯定會帶來很大衝擊，但覺得並不是壞事，他又自嘲「打不過春晚機器人」。

TikTok母公司字節跳動早前推出全新AI影片生成模型「Seedance 2.0」，憑藉驚人的生成速度、低廉成本及高度逼真的「導演級」敘事能力迅速引爆關注，一條「湯告魯斯大戰畢彼特」的短片傳出更震驚荷里活影視行業，令「一人劇組」製作出大規模電影成為可能。被問到AI對影視行業的影響，甄子丹直言「趨勢是必然的」，對動作電影肯定也會帶來很大的衝擊，「但我覺得也並不是一件壞事，AI可以讓我們更有效率地完成創作，我相信人類還是能在情感表達方面做到主導，去應用科技。」甄子丹稱又注意到今年春晚人形機器人的武術表演，他大讚十分厲害，自嘲「還好我沒有跟機器人比武，不然肯定被比下去。」

今年春節檔電影《鏢人：風起大漠》逆襲登頂影史武俠片冠軍。甄子丹透露，劇組曾邀請他出演，但自己因檔期問題遺憾未能參演，但特別恭喜吳京及恩師袁和平，認為他們為中國武打片作出了巨大貢獻，也期待有更多優秀的動作片推出。

對於越來越多港產片受到內地觀眾歡迎，甄子丹指一部好的電影還是要引發觀眾的「共情」，創作者需要找到大眾喜歡的方向和題材，才能有機會獲得更大市場的認同。他認為，香港的年輕電影業界人士應當看好內地的廣闊市場，拓寬題材和視野，多到內地學習交流。