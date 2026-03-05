中國建築｜河北雙塔山身世成謎 永祚寺雙塔為太原古八景

雙塔山頂的雙塔究竟是誰所建？為何要建在根本上不去的地方？至今仍是個謎。

坊間有種說法，認為雙塔本建於地面，歷經千年地殼變動，水位下降，才形成如今兩峰托塔的奇觀。而考古學家根據磚塔結構分析，則有力推斷它們應為遼代墓塔，距今已逾千年。 清代年間，乾隆皇帝曾命人搭梯登頂探祕，上去後只見石几、香爐、幾雙破舊草鞋和兩把韭菜，大失所望而歸。當晚他夢到白髮老人托夢，說那草鞋是登雲靴，韭菜是靈芝草，旁邊還有本天書。然而，當乾隆次日想再上去，雲梯卻怎麼也搭不成了。

太原永祚寺雙塔 中國最高「姐妹塔」 太原人常說：「如果不知道自己在哪，抬頭找雙塔就行。」作為山西太原的城市標誌，永祚寺雙塔就像一對並肩而立的姐妹，為太原古八景之一。

但其實這對「姐妹」並非同時「出世」，最先建的是文峰塔，建於明萬曆二十七年（1599年），是當時的地方鄉紳為彌補太原「文運不旺」而集資修建。 後建的是舍利塔，是明代萬曆皇帝的母親慈聖宣文皇太后出資所建。據說這位太后曾向高僧請教求子之法，得到的答案是「造塔、建寺、修橋補路」，於是她慷慨解囊，在文峰塔旁又添了一座。 永祚寺雙塔均為13層，高度皆超過54米，是全國現存雙塔中形制最完善、規模最大的一組，有「晉陽奇觀」之譽。

永祚寺雙塔雖同為明代中葉建築，不過仔細觀看還是能分出區別，文峰塔以素磚砌體，整體呈筆狀，故而挺拔壯美；而舍利塔則以琉璃剪邊，色彩絢麗，外形線條秀麗，一樸素一華麗，卻意外地和諧，正如太原這座古城，既有悠長的歷史底蘊，也有人間煙火味。

寧夏銀川拜寺口雙塔 賀蘭山下的西夏密語 在中國的歷史長河中，有一個很特別的朝代，那就是曾與遼、北宋、金、南宋先後鼎立的西夏，由於史料匱乏，因此這個只出現了200多年的朝代，至今充滿神秘色彩。

雖然有關西夏王朝的文字記載不多，但遺迹卻不少，其中有位於寧夏銀川市賀蘭山拜寺口的兩座古塔。 拜寺口原名「百寺口」，據說當年曾有上百座寺廟散布山中。雙塔建於西夏中後期，是西夏皇帝李元昊離宮建築的組成部分。 拜寺口雙塔形制雖似，卻各有特色，西塔粗壯古樸，高41米，塔身布滿彩繪羅漢、明王像；東塔瘦削挺拔，高39米，每層都有彩塑獸面、佛像以及各類花卉圖案。 清朝乾隆四年，銀川曾發生8級大地震，附近的建築均被震毀，然而，拜寺口雙塔卻依然屹立於崇山峻嶺之中，展現了西夏建築的高超技術。

在1986年的一次維修，工人們在塔頂發現了西夏文和梵文題記，還出土了絹質佛畫、木桌椅、古錢幣等珍貴文物。這些深藏塔頂近千年的遺物，彷彿是西夏人留給後人的密語，在大地上雕刻着一個失落王朝的印記。

遼寧錦州崇興寺雙塔 冠絕古今的遼塔雙壁 遼寧錦州，雖然是一座低調的城市，然而卻藏着一對罕見的雙塔——崇興寺雙塔。 崇興寺雙塔坐落於北鎮市廣寧城內東北隅，東西對峙，相距僅43米。因塔北有崇興寺，故名崇興寺雙塔。它們是中國遼代密簷式磚塔的經典傑作，也被譽為「中國四大雙塔」之首。

崇興寺雙塔均為八角十三層實心密簷式，東塔高44.46米，西塔高42.63米。東塔塔身第一層每面都有佛龕，上面有寶蓋、飛天的裝飾，還鑲嵌着銅鏡，在陽光下熠熠生輝。 西塔塔簷層層內收，每層簷角都掛着一枚風鈴，當風吹過，千隻風鈴齊鳴，時而輕柔，時而清脆，自然天成一首跨越千年的古調。 關於雙塔的始建年份，歷史上其實並沒有明確記載，有人認為是金代所建，亦有民間傳説為遼代兩位太后所建。不過根據建築結構、技法及裝飾等來考證，應為遼代晚期所建。遼人崇佛，建塔成風，這兩座塔就是那個時代的見證。