中國鐵路常見「一車兩號」　上下行並列有地理根據

鐵路車次有講究 為何同一趟列車有兩個編號？

問題來了，如果同一趟列車既「上行」，又有「下行」，它該如何編號呢？在這情況下，便會出現同一趟列車有兩個，甚至更多個車次的情況了。 「一車兩號」或考起接車民眾 以為深圳北開往西安北站的G834為例，它先是朝着北京方向一路向北「上行」，所以是雙數編號。當它經過河南鄭州後，即轉向西行，就變成了背向北京的「下行」，車次就變更為單數的G835。 內地傳媒曾報道這樣一件事：湖北武漢的梅女士，有朋友告訴她將乘搭D2238的列車到當地。她到火車站接車，在車站顯示屏上卻找不到D2238的資料，當然也無法知道朋友會從哪個出口出站。後來她向車站打聽，才知道這趟列車因為「上行」和「下行」原因，到武漢已改稱為D2235；D2235和D2238其實是同一趟車。

附帶一提，中國列車的「上下行」編號準則，在一些情況下會彈性處理，但這並不多見，這裏也不作細說。 了解了單雙數車次和「一車兩號」後，接下來簡再說一下高速動車、動車的編號方法。 D1至D300次時速不到160公里？ 目前G車的車次範圍，是G1至G9998，其中G4001至G4998、G9001至G9998為客流高峰期的臨時班次預留。目前使「G字第一號」（G1）的，是北京南往上海的一班高速動車。 C車由C1001至C9998。前文曾提到C之後4位數列車，是運行於高鐵或客運專線，C之後3位數的則是運行於普速鐵路上，最高時速160公里。另外，C9001至C9998為臨時班次所預留。