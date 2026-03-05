中國鐵路常見「一車兩號」　上下行並列有地理根據

中國高鐵和普速鐵路的車次編號，在字母後面都有一組1至4位的阿拉伯數字，大家是否知道編排這組數字有甚麼原則？為甚麼同一趟列車會有兩個不同編號？
文章出處：「當代中國」網站
北京方向為「上行」 雙數編號
馬上進入正題。中國載客列車一個重要編號原則，是「上行」車次用雙數，「下行」車次用單數。
怎樣判斷列車是「上行」還是「下行」？主要是以首都北京來「定位」，前往北京或朝着北京的方向是「上行」，反之就是「下行」。
另外，在同一條鐵路線上，由靠近線路起點的車站開往線路終點的車站為「下行」，反之為「上行」。
問題來了，如果同一趟列車既「上行」，又有「下行」，它該如何編號呢？在這情況下，便會出現同一趟列車有兩個，甚至更多個車次的情況了。
「一車兩號」或考起接車民眾
以為深圳北開往西安北站的G834為例，它先是朝着北京方向一路向北「上行」，所以是雙數編號。當它經過河南鄭州後，即轉向西行，就變成了背向北京的「下行」，車次就變更為單數的G835。
內地傳媒曾報道這樣一件事：湖北武漢的梅女士，有朋友告訴她將乘搭D2238的列車到當地。她到火車站接車，在車站顯示屏上卻找不到D2238的資料，當然也無法知道朋友會從哪個出口出站。後來她向車站打聽，才知道這趟列車因為「上行」和「下行」原因，到武漢已改稱為D2235；D2235和D2238其實是同一趟車。
附帶一提，中國列車的「上下行」編號準則，在一些情況下會彈性處理，但這並不多見，這裏也不作細說。
了解了單雙數車次和「一車兩號」後，接下來簡再說一下高速動車、動車的編號方法。
D1至D300次時速不到160公里？
目前G車的車次範圍，是G1至G9998，其中G4001至G4998、G9001至G9998為客流高峰期的臨時班次預留。目前使「G字第一號」（G1）的，是北京南往上海的一班高速動車。
C車由C1001至C9998。前文曾提到C之後4位數列車，是運行於高鐵或客運專線，C之後3位數的則是運行於普速鐵路上，最高時速160公里。另外，C9001至C9998為臨時班次所預留。
D車大致由D1至D9998，包括為臨時班次預留的號段。其中D1至D300號段列車，主要供復興號CR200系列動車組，包括「綠巨人」所用。
這種動力集中型動車主要運行於普速鐵路，或是設計標準較低的客運專線上，最高時只有160公里，不算是高速列車，也不在高速鐡路上行走。
延伸閱讀：中國鐵路冷知識之一｜高鐵車次除了G和D 還有甚麼字母？
延伸閱讀：中國鐵路冷知識之二｜票價低至1元？哪些字母用於普鐵車次？