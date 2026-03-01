中國宗教建築中西合璧　細數四合院教堂與哥德式佛寺

香港聖馬利亞堂 古色古香的中式宮殿教堂 同樣擁有中式外觀的西式教堂，在香港港島區原來也有一座。 位於銅鑼灣東院道和銅鑼灣道交界的聖公會聖馬利亞堂，建於1937年，現被列為香港一級歷史建築。 與一般我們所見的教堂不同，聖馬利亞堂糅合了中式與文藝復興風格，像是正面外牆就有石梯、斗拱、紅磚綠瓦等中國宮殿式元素。 内部則採用了傳統西方教堂的設計，中西合璧，是香港鬧市中一道獨特的風景。 聖公會聖馬利亞堂 地址：香港銅鑼灣大坑道2A號

潮州開元寺泰佛殿 泰式藝術博物館 原來不用遠赴泰國，在潮州就能近距離觀賞金碧輝煌的泰式建築，説的就是開元寺泰佛殿。 位於潮州筆架山南麓，這裏四面環山，綠樹成蔭，風光秀麗，不過最引人入勝的一定是泰佛殿極其獨特的設計。 泰佛殿是中國漢傳佛教第一座泰式佛殿，參照泰國雲石寺的模式構建，從高空俯瞰，呈「品」字形； 屋頂以重簷多面式設計，搭配魚鱗瓦和柱頭翹角，山牆和門窗上都有精美的泰國古典造型裝飾，充分體現泰國建築的華美精妙，極具異國風采。

武漢古德寺 漢傳佛寺第一奇觀 最後一站，我們來到湖北武漢，看一座混合了歐亞宗教建築特色，融大乘、小乘、藏密3大佛教流派於一身的「漢傳佛寺第一奇觀」——古德寺。 古德寺是一座清代佛寺，始建於1877年，與黃瓦紅柱、飛簷翹角的傳統寺廟截然不同，古德寺雖然也是由大雄寶殿、四面佛、天王殿等主要佛寺建築組成，但每座建築的風格卻大相徑庭。 印緬佛寺風格的塔林、古羅馬建築風格的柱廊、哥德式風格的拱形門廊等隨處可見，乍一看，古德寺就像一座屹立在鬧市中的歐式古堡，神秘而莊嚴。