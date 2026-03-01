熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Mar-15 08:00
更新：2026-Mar-15 08:00

中國宗教建築中西合璧　細數四合院教堂與哥德式佛寺

分享：
中式教堂？歐式寺廟？走訪異國風情宗教建築

中式教堂？歐式寺廟？走訪異國風情宗教建築

adblk4

四合院教堂？哥德式佛寺？這些中西合璧的宗教建築原來真實存在！

自古以來，内地不少城市都開放對外貿易，因此匯聚了不同國家和地區的文化色彩。在華洋雜處的背景下，各種充滿異國風情的宗教建築相繼落成，中西文化碰撞，成為一道道獨特的風景。今天，讓我們一同走訪這些特色宗教建築。

文章出處：「當代中國」網站

四川鄧池溝天主堂 深山裏的「四合院」教堂

在四川寳興縣鄧池溝的群山之間，坐落了一座造型獨特的建築，雖然形似四合院，但其實這是一座清代教堂，名為鄧池溝天主堂。

adblk5

鄧池溝天主堂始建於1839年，距今已有逾180年歷史，是四川最古老、保存得最完好的木結構古教堂。

雖然從外觀來看，鄧池溝教堂就像一座四合院，但内裏卻是典型的歐洲哥德式建築風格，擁有精美的圓拱天穹和雕刻花窗，中西合璧，尤為特別。

鄧池溝天主堂

地址：四川寳興縣鹽井鄉鄧池溝

開放時間：06:00-19:30

延伸閲讀：這座「四合院」教堂 竟是第一隻大熊貓發現地？

宗教建築 鄧池溝教堂02 x2 宗教建築 鄧池溝教堂01 x2 宗教建築 聖公會聖馬利亞堂02 x2 宗教建築 聖公會聖馬利亞堂01 x2 宗教建築 泰佛殿02 x2

香港聖馬利亞堂 古色古香的中式宮殿教堂

同樣擁有中式外觀的西式教堂，在香港港島區原來也有一座。

位於銅鑼灣東院道和銅鑼灣道交界的聖公會聖馬利亞堂，建於1937年，現被列為香港一級歷史建築。

與一般我們所見的教堂不同，聖馬利亞堂糅合了中式與文藝復興風格，像是正面外牆就有石梯、斗拱、紅磚綠瓦等中國宮殿式元素。

内部則採用了傳統西方教堂的設計，中西合璧，是香港鬧市中一道獨特的風景。

聖公會聖馬利亞堂

地址：香港銅鑼灣大坑道2A號

adblk6

潮州開元寺泰佛殿 泰式藝術博物館

原來不用遠赴泰國，在潮州就能近距離觀賞金碧輝煌的泰式建築，説的就是開元寺泰佛殿。

位於潮州筆架山南麓，這裏四面環山，綠樹成蔭，風光秀麗，不過最引人入勝的一定是泰佛殿極其獨特的設計。

泰佛殿是中國漢傳佛教第一座泰式佛殿，參照泰國雲石寺的模式構建，從高空俯瞰，呈「品」字形；

屋頂以重簷多面式設計，搭配魚鱗瓦和柱頭翹角，山牆和門窗上都有精美的泰國古典造型裝飾，充分體現泰國建築的華美精妙，極具異國風采。

adblk7

開元寺泰佛殿　

地址：潮州湘橋區韓江大橋東側筆架山南麓

開放時間：08:00-17:30

延伸閲讀：高鐵沿線遊｜潮州5個必去景點推薦 慢活樂遊千年古城

宗教建築 泰佛殿03 x2 宗教建築 泰佛殿01 x2 宗教建築 古德寺03 x2 宗教建築 古德寺02 x2 宗教建築 古德寺01 x2

武漢古德寺 漢傳佛寺第一奇觀

最後一站，我們來到湖北武漢，看一座混合了歐亞宗教建築特色，融大乘、小乘、藏密3大佛教流派於一身的「漢傳佛寺第一奇觀」——古德寺。

古德寺是一座清代佛寺，始建於1877年，與黃瓦紅柱、飛簷翹角的傳統寺廟截然不同，古德寺雖然也是由大雄寶殿、四面佛、天王殿等主要佛寺建築組成，但每座建築的風格卻大相徑庭。

印緬佛寺風格的塔林、古羅馬建築風格的柱廊、哥德式風格的拱形門廊等隨處可見，乍一看，古德寺就像一座屹立在鬧市中的歐式古堡，神秘而莊嚴。

adblk8

這座集哥德式基督教教堂、羅馬式天主教堂、拜占庭式東正教堂、伊斯蘭教清真寺風格於一體的佛寺，在中國寺廟建築文化中可謂獨樹一幟。

武漢古德寺

地址：湖北省武漢市江岸區黃浦大街上滑坡路74號

開放時間： 全年（冬季） 07:00-16:00；全年（夏季） 06:00-17:00

延伸閲讀：西藏鹽井天主堂 藏有唯一的藏文版聖經？

延伸閲讀：《詠春》全球巡演爆火 深圳原創舞劇帶動文化出海？｜灣區文化

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務