深圳原創舞劇《詠春》登陸多倫多　全球巡演熱爆300場

三年共300場 《詠春》全球巡演叫好叫座 1月4日晚，當《詠春》在梅里迪安中心完成第20場後謝幕時，觀眾站立致敬、掌聲與歡呼聲不絕於耳，氣氛熱烈非常。這座北美演藝市場的重要風向標，其年終檔期歷來都是頂級芭蕾舞團的陣地，今年卻首次讓位給一部中國原創舞劇。這不僅是劇場歷史的首創，更是加拿大主流市場對《詠春》藝術與商業價值的雙重認同。 事實上，這部由深圳官方主辦的原創舞劇《詠春》，自2022年於深圳首演後，三年來於全球56個城市完成300場演出，包括北京、新加坡、香港、澳門、莫斯科、倫敦、巴黎及多倫多等國際城市，所到之處都引起媒體廣泛關注。

《詠春》不但亮相中國春晚，更獲英國媒體Radiotimes譽為「2024年倫放最值得觀看的舞蹈表演」；而加拿大《國家郵報》（National Post）、《環球郵報》（The Globe and Mail）等都主流媒體亦盛讚其以「獨特的東方美學」展現了中國原創舞台藝術的非凡實力。 雙線敘事：時空交織詮釋中國奮鬥精神 那麼，《詠春》的劇情是怎樣的呢？《詠春》採用雙線敍事，用舞蹈平行呈現兩個時空的奮鬥故事。 主線講述上世紀中葉，一代宗師葉問懷揣「詠春堂」牌匾遠赴香港，在武館林立的街頭立志開宗立派的故事。他扶助弱小、打破門戶之見，最終將詠春拳發揚光大，詮釋了中華武學「扶弱小以武輔仁」的精神。

副線則跨越到半個世紀後的深圳，講述以舞台燈光師「大春」為首的電影人，如何克服萬難拍攝電影《詠春》。 兩個時代的故事在舞台上交織，傳達出「處處是武林，人人皆詠春」的深刻主題——每一個在自己的人生「武林」中追逐夢想的普通人，皆是英雄。

舞武融合：展示中國兩大非遺絕技 《詠春》在劇中宏揚了兩大中國非遺，其一為中國武術詠春拳，其二就是中國工藝香雲紗。 劇中，詠春拳的招式被重塑為極具韻律感的舞蹈語言。而享有「軟黃金」美譽的香雲紗，其製作工藝本身也成為舞蹈詩篇：女舞者身穿赭紅紗裙，以群舞演繹曬莨、染整等工序。 葉問與五大掌門過招時所穿着的玄黑長衫，便是由香雲紗製成。布料沉穩的光澤與隨動作發出的獨特「沙沙」聲，大大強化了武者的風骨與招式的力道，展現了剛柔並濟的美學對話。

T恤 咖啡杯 《詠春》周邊產品熱賣 呈現文化軟實力 《詠春》的影響力早已超越劇場。在其巡迴地，一股「詠春熱」悄悄興起。在倫敦沙德勒之井劇院、多倫多梅里迪安中心的大廳，《詠春》主題文創商店售賣印章、環保袋、咖啡杯等，掀起了一股熱賣。 而在多倫多梅里迪安中心劇院大堂內，特設一座木人樁，供觀眾一試身手；國家級非遺傳承人鄭祖傑更親臨工作坊，現場傳授詠春拳法。走出劇場，多倫多的地鐵站、公車站隨處可見該劇的巨幅廣告，將東方美學融入城市日常。