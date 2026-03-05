伊朗局勢｜浙江商家與客户失聯　曾遇貨物在港口被炸

中東局勢升溫，而在數千公里之外的浙江省義烏市，也感受到衝擊，當地商家透露，如今出現訂單延宕、貨物受損甚至客戶失聯，還有人透露，近年曾有貨物「剛到碼頭，就被炸了」。

「人們是不需要節慶用品的」

內媒《南風窗》報道，在義烏經營工廠24年的業者林英表示，一筆價值近500萬元人民幣（約566萬港元）的杜拜訂單，原定3月底或4月初出貨，戰事升級後對方再無回應。林英說：「說好等開工就出貨，現在客戶沒消息了。伊朗跟杜拜沒有直接衝突，但飛彈可能會飛過去，誰也說不準。」