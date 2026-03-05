伊朗局勢｜攻擊美國本土？　伊朗駐華大使：力所能及都會

被問及伊朗的反擊是否「不計一切代價」，法茲里回應：「為了能保證我們的獨立、自由與主權，我們願意接受這些代價。」他進一步強調：「對方也將因為他們的侵略行為付出更多代價。我們將會攻擊美國和以色列在所有地方的所有利益和武裝力量。」當被追問是否包括美國本土時，他直言：「如果我們能夠的話，是的。」

《鳳凰網》報道，伊朗駐北京大使法兹里（Abdolreza Rahmani Fazli）表示，在美伊談判取得進展之際，美國與以色列卻發動軍事行動，「這完全是強權與霸凌的行徑」，他強調，伊朗將為維護國家主權與獨立付出必要代價。

「在伊拉克成功了嗎？」

對於美方表示不排除派遣地面部隊，法茲里說，伊朗不希望戰爭擴大，但若美軍踏入伊朗領土，將面臨嚴重後果：「不知道美國還要經歷多少次同樣的經驗。他們的地面部隊進入越南，成功了嗎？在阿富汗成功了嗎？在伊拉克成功了嗎？任何地方他們都沒有獲得成功。」

對於哈梅內伊身亡後，傳由其次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接班，法茲里未直接證實，僅表示穆傑塔巴有非常好的背景，也一直是最高領袖的潛在候選人之一，但他強調伊朗的專家會議尚未正式與公開宣布任何決定。