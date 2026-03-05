高齡產婦｜吉林63歲婦誕女嬰 外甥答應有需要時協助撫養

為重新建立生活的希望，她決定透過試管嬰兒技術再次懷孕，「這次懷孕是源自試管嬰兒，一周以後，孩子又回到了我身邊。」對於高齡生產的決定，她坦言當時心情十分複雜，但仍堅持把孩子生下來，「如果不要這個孩子，我和我老公都活不下去了，我拼了命也要生下這個孩子。」

不少網民質疑她的年齡是否能夠撫養孩子長大，對此，她表示，家庭經濟狀況穩定，目前她與丈夫每月退休金約1萬元人民幣，另外還有做生意的收入，生活沒有問題。

產檢獲讚身體健康

她還強調家族長壽基因良好，「我父母都活到了90歲，我現在身體也很健康，產檢時醫生還讚我身體比年輕人都好。我覺得自己活到80歲應該沒問題。」不過，她也坦言，「萬一我們兩個老人都不在了，外甥已經答應幫我撫養孩子，我非常放心，醫生也知道我們這個孩子是有依靠的。」