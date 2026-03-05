高齡產婦｜吉林63歲婦誕女嬰 外甥答應有需要時協助撫養

吉林省松原市近日出現罕見高齡產婦新聞，一名63歲女子透過試管嬰兒成功懷孕，並於3月4日提前剖腹生產，順利誕下一名重約2.8公斤的女嬰，目前母女平安。
去年兒子去世 盼新生命重建希望
《極目新聞》報道，這名產婦受訪時表示，去年35歲的獨子因腫瘤去世，令兩夫妻陷入巨大悲痛，「兒子離開以後，我和老公常常相對無言，心裡非常憋悶。」
為重新建立生活的希望，她決定透過試管嬰兒技術再次懷孕，「這次懷孕是源自試管嬰兒，一周以後，孩子又回到了我身邊。」對於高齡生產的決定，她坦言當時心情十分複雜，但仍堅持把孩子生下來，「如果不要這個孩子，我和我老公都活不下去了，我拼了命也要生下這個孩子。」
不少網民質疑她的年齡是否能夠撫養孩子長大，對此，她表示，家庭經濟狀況穩定，目前她與丈夫每月退休金約1萬元人民幣，另外還有做生意的收入，生活沒有問題。
產檢獲讚身體健康
她還強調家族長壽基因良好，「我父母都活到了90歲，我現在身體也很健康，產檢時醫生還讚我身體比年輕人都好。我覺得自己活到80歲應該沒問題。」不過，她也坦言，「萬一我們兩個老人都不在了，外甥已經答應幫我撫養孩子，我非常放心，醫生也知道我們這個孩子是有依靠的。」
