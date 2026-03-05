中國專題｜十五五規劃提46次「科技」61次「創新」中國有咩創新科技已走出國際？

今年是國家「十五五」規劃的開年，令正在北京召開的全國兩會格外矚目。在各種社會經濟發展方針裡，十五五規劃建議46次提到「科技」、61次提到「創新」，可見其重要性。事實上，科技創新早於「十三五」規劃和「十四五」規劃中已被擺在突出位置，中國各種創新科技已在國際開花結果，引領世界發展。 「千問」登米蘭多奧 Seedance 2.0大熱 開年以來，中國創新熱潮不斷牽動全球目光：人形機器的武術表演短片，在海外社交平台爆紅；國際奧委會以阿里巴巴的「千問」大模型(Qwen)打造奧運官方大模型，中國人工智能(AI)成為米蘭冬奧會的「智能大腦」；還有近期炙手可熱、全球視頻創作者紛紛試用中國AI視頻創作模型Seedance 2.0。

國產飛機 「中國天眼」「人造太陽」備受關注 此外尚有中國國產飛機劃破長空，向國際進發；位於貴州的500米口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」，正靜靜觀察宇宙；中國AI開源大模型DeepSeek及千問等的代碼在全球開發者指尖跳動、努力發掘運用。尚有中國的「人造太陽」(位於安徽合肥的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置)實現「億度千秒」的躍升，以及中國研製超導量子計算原型機「祖沖之三號」的性能，均創出世界紀錄。 「中國智造」引起國際社會關注

英國《金融時報》評價稱，「中國在諸多技術領域已站在世界前沿」。多位外國領袖近期訪華時都親身體驗了「中國智造」(以智能化、數字化及創新驅動來升級傳統製造業)的水準，反映國際社會對中國創新科技發展的關注，當中有南韓總統李在明與中國機器人握手；烏拉圭總統奧爾西(Yamandu Orsi)登上中國高鐵；德國總理默茨(Friedrich Merz)則體驗了由中德企業合作開發的汽車輔助駕駛系統。 「十三五」已重視科技創新 科技創新在十三五及十四五規劃早已受重視，在十五五規劃的地位有增無減，可見創新並非階段性政策重點，而是清晰的長期戰略。德國德中經濟聯合會理事長克舒特(Clemens Schutte)認為中方這個方針「不僅是順應時代趨勢的理性選擇，也將深刻影響全球的創新發展路徑」。

具身智能加速落地應用 目前中國已進入新型工業化、信息化、城鎮化及農業現代化等關鍵時期，發展路線非常清晰——以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性和前沿技術，催生新產業、新模式，發展新質生產力；同時著力開拓未來產業、壯大目前的新興產業，升級一直以來的傳統產業，把創新科技轉化為經濟動能。當中AI的崛起為各行業帶來極大轉型機會，具身智能(機械人等)亦加速落地應用。早前公布的《2025年全球創新指數報告》顯示，中國創新指數排名首次躋身全球前十。世界知識產權組織總幹事鄧鴻森直言「中國已成為全球創新指數增長最快的國家之一」。

「集中力量辦大事」方針事半功倍 新華社形容，中國創新發展得益於「集中力量辦大事」。在今年馬年春節前夕，總書記習近平首次地方考察的首站，是位於北京亦莊的國家信創園，可見對創新科技的重視。他提到要充分發揮國家集中力量辦大事的優勢，把各種優質要素集合起來。在場的北京智源人工智能研究院副院長兼總工程師林華深表認同，認為「戰略方向明確，資源聚焦度高，一旦確定重點領域，可以快速形成規模化投入」。 十五五規劃建議提出，要完善新型舉國體制、採取超常規措施，推動集成電路、工業母機、高端儀器、基礎軟件、先進材料及生物製造等重點領域關鍵的核心技術，取得突破。新加坡國立大學商學院治理與永續發展研究所所長盧耀群，對於此印象深刻，他指很多國家的創新政策往往局限於某個部門或某一層級，但中國不同，致力於「打通公共與私營部門、貫通各級政府」。

「嫦娥」「蛟龍號」「北斗星」上天下海照顧需求 中國創新科技發展同時注重國家需要、人民要求及市場需求三方面。例子有「嫦娥」工程探月任務、深海探測載人潛水器「蛟龍號」，再到北斗衛星導航系統(BDS)引導漁船安全回港、5G遠程診療惠及偏遠鄉村等。美國智庫史汀生中心 (The Stimson Center)報告指，中國透過產業政策把AI迅速應用到製造業、港口及醫院等領域，創新科技從實驗室轉化至實質應用的速度之快，令人矚目。 「引進來」與「走出去」雙向奔赴助發展

中國創新科技發展還善於「借八方之力」。習近平強調自主創新不是閉門造車、不是單打獨鬥、不是排斥學習先進、不是把自己封閉於世界之外。在此方針下，可見中國新能源汽車在歐洲工廠生產，歐洲車企紮根中國展開聯合研發；跨國藥企在華設立研發總部，中國創新醫藥以「共同開發、共同商業化」的模式加速「出海」(衝出國際)。被稱為「引進來」與「走出去」的雙向奔赴，令中國在創新科技上不斷深化國際合作。 目前中國已與逾160個國家及地區建立科技合作關係，其中北斗衛星導航系統正為逾140個國家及地區提供服務，中國高鐵技術則為全球交通提供解決方案；中國並提出《全球人工智能治理倡議》，與巴西、南非及非盟發起「開放科學國際合作倡議」，牽頭發起「深時數字地球」及「海洋負排放」等國際大型科學計劃。中國的創新科技在十五五時期將如何加速發展，令各界拭目以待。