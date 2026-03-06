十五五規劃公布 李強發表政府工作報告 今年經濟增長目標定於4.5至5%

十四屆全國人大四次會議昨晨在北京人民大會堂開幕。今年是國家十五五規劃開年，十五五規劃綱要草案昨正式公布，總理李強發表任內第二份政府工作報告時，說明十五五時期的目標和任務，包括大力發展創新科技、做強國內大循環，推進全體人民共同富裕，希望在2035年人均國內生產總值比2020年翻一番，達到中等發達國家水平。至於今年政府工作十大任務，包括著力建設強大國內市場及加快高水平科技自立自強等，亦提到要著力穩定房地產市場。李強指，今年發展主要預期目標是經濟增長4.5%至5%。政府將繼續實施更加積極的財政政策，今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元(人民幣、下同)、較上年增加2,300億元；擬發行超長期特別國債1.3萬億元，同時將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。

全國人大會議將審議批准十五五規劃綱要草案，其分18篇共62章。經濟發展方面圍繞增長、結構、效率，提出3項指標，冀至2035年人均國內生產總值較2020年翻一番。在科技領域，將抓住新一輪科技革命機遇，提升國家創新體系整體效能，不斷催生新質生產力，創新驅動方面提出社會研發經費投入年均增長7%以上。

推進全體人民共同富裕，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；人均預期壽命提高到80歲、養老機構護理型床位佔比提高到73%。

十五五四大戰略任務

李強在政府工作報告介紹十五五主要目標指標及任務時，提到四大戰略任務，包括突出推動高質量發展、做強國內大循環，堅持擴大內需；尚有推進全體人民共同富裕任務，冀人均預期壽命提高到80歲。另一任務為突出統籌發展和安全，聚焦國安、能源及糧食方面。

至於今年發展主要預期目標，經濟目標是增長4.5%至5%；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。他表示，提出這些預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。他指經濟增長目標跟2035年遠景目標總體銜接，與國家經濟長期增長潛力基本吻合，實現這個目標具備有利條件，各地區要結合實際，通過扎實工作爭取好結果。