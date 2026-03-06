十五五規劃公布 李強發表政府工作報告 今年經濟增長目標定於4.5至5%

十四屆全國人大四次會議昨晨在北京人民大會堂開幕。今年是國家十五五規劃開年，十五五規劃綱要草案昨正式公布，總理李強發表任內第二份政府工作報告時，說明十五五時期的目標和任務，包括大力發展創新科技、做強國內大循環，推進全體人民共同富裕，希望在2035年人均國內生產總值比2020年翻一番，達到中等發達國家水平。至於今年政府工作十大任務，包括著力建設強大國內市場及加快高水平科技自立自強等，亦提到要著力穩定房地產市場。李強指，今年發展主要預期目標是經濟增長4.5%至5%。政府將繼續實施更加積極的財政政策，今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元(人民幣、下同)、較上年增加2,300億元；擬發行超長期特別國債1.3萬億元，同時將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。
全國人大會議將審議批准十五五規劃綱要草案，其分18篇共62章。經濟發展方面圍繞增長、結構、效率，提出3項指標，冀至2035年人均國內生產總值較2020年翻一番。在科技領域，將抓住新一輪科技革命機遇，提升國家創新體系整體效能，不斷催生新質生產力，創新驅動方面提出社會研發經費投入年均增長7%以上。
【十五五規劃綱要部分目標及任務】
2035年人均國內生產總值比2020年翻一番
推動高質量發展、數字中國建設，發展新質生產力。數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%。
做強國內大循環，在外部環境複雜嚴峻的情況下，必須堅持擴大內需；促進居民消費率明顯提高，擴大有效投資。
單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%
全社會研發經費投入年均增長7%以上
推進全體人民共同富裕，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；人均預期壽命提高到80歲、養老機構護理型床位佔比提高到73%。
統籌發展和安全︰糧食綜合生產能力達約1.45萬億斤，能源綜合生產能力達58億噸標準煤。
統籌推進房地產、地方政府債務、地方中小金融機構等風險有序化解。
激發全民族文化創新創造活力，大力繁榮文化產業，提升中華文明傳播影響力。
提6方面109項重大工程，包括新質生產力、前沿科技等28項工程；現代化基礎設施、交通及新能源等23項工程；新型城鎮化建設、農業農村現代化建設9項工程；文化教育健康社會關愛等25項工程；綠色低碳轉型生態保護等18項工程；糧食、能源安全等6項工程。
十五五四大戰略任務
李強在政府工作報告介紹十五五主要目標指標及任務時，提到四大戰略任務，包括突出推動高質量發展、做強國內大循環，堅持擴大內需；尚有推進全體人民共同富裕任務，冀人均預期壽命提高到80歲。另一任務為突出統籌發展和安全，聚焦國安、能源及糧食方面。
至於今年發展主要預期目標，經濟目標是增長4.5%至5%；城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4萬億斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。他表示，提出這些預期目標，主要考慮是開局之年為調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。他指經濟增長目標跟2035年遠景目標總體銜接，與國家經濟長期增長潛力基本吻合，實現這個目標具備有利條件，各地區要結合實際，通過扎實工作爭取好結果。
【2026年政府工作十大任務】
著力建設強大國內市場︰深入實施擴大消費專項行動、充分挖掘服務有效投資潛力。
加緊培育壯大新動能︰優化提升先進製造業、培育壯大新能源產業集群、拓展智能製造新模式、打造智能經濟新形態。
加快高水平科技自立自強︰加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技與產業創新深度融合、一體推進教育科技人才發展。
持續深化重點領域改革︰扎實推進全國統一大市場建設、推動要素配置市場化改革、充分釋放發展能量活力。
進一步擴大高水平對外開放︰積極擴大自主開放、推動外貿穩規模優結構、擴大雙向投資合作、高品質共建「一帶一路」。
扎實推進鄉村全面振興︰堅持不懈抓好糧食生產、實施高標準農田建設、持續推進農村現代化發展。
推動新型城鎮化和區域協調發展︰深入推進以人為本的新型城鎮化、提高城鄉融合協調水平。
更大力度保障和改善民生︰促進高品質充分就業、推動教育公平與質量提升、強化基本醫療服務、加強社會保障體系建設、更好滿足人民群眾精神文化需求。
加快推動全面綠色轉型︰加強生態環境系統治理、大力推動綠色低碳發展、積極穩妥推進碳達峰碳中和。
加強重點領域風險防範化解和安全能力建設︰著力穩定房地產市場、積極化解地方政府債務風險、保持金融穩健運行、有效防範化解重點領域風險、全面提升公共安全治理能力。
特別國債2500億支持消費品以舊換新
李強指今年政府有10方面工作任務，包括著力建設強大國內市場、加快高水平科技自立自強及進一步擴大高水平對外開放等。其中為促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債2,500億元支持消費品以舊換新；並設立1,000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保等方式，支持擴大內需；2,000億元超長期特別國債資金，支持優化提升傳統產業大規模更新設備。樓市方面，李強指要著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多通路盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房用於保障性住宅等；進一步發揮「保交房」的白名單制度作用，防範債務違約風險。有指4.5至5%的經濟增長較過去3年的預測增長低，央視旗下公眾號「玉淵譚天」認為這是在尊重經濟客觀規律的基礎上，依據現實發展需要，靠前發力的一種信號，形容這「是耐力更是定力」。