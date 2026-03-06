全國兩會2026｜丁薛祥出席港澳政協聯組會議 稱行政主導非特首一人的事

會議由梁振英主持，他在開場時說，昨日聽取了國務院總理李強的政府工作報告，形容報告客觀全面，分析問題深刻透徹，精準到位，大家深受鼓舞及振奮，今早召開聯組會議會討論工作報告和審議政協常委會的工作報告。

在北京，主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，早上參加港澳地區全國政協委員聯組會。聯組會在全國政協禮堂舉行，幾名全國政協副主席何厚鏵、梁振英、蘇輝、咸輝，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，以及超過200名政協委員出席。

隨後首名發言的是全國政協常委、香港旅發局主席林建岳，提到香港正處於由治及興階段，如何實現更好發展是重大課題。面對世界百年未有的大變局，香港比過去任何時候都更加需要按照國家主席習近平講話要求，堅持和完善行政主導，更好融入和服務國家發展大局。他說香港過往奉行「不干預」政策，缺乏規劃發展的管治思維，香港要突破僵化傳統思維，主動規劃對接國家發展戰略，關鍵在於行政長官和特區政府切實擔負起第一責任人的責任，將行政主導落實到發展規劃方面。

丁薛祥聽取全國政協常委、香港旅發局主席林建岳發言後，指對方所講的行政主導觀點非常好，從歷史的教訓，以及未來落實「十五五」規劃，香港與大陸融合發展的使命與責任 ，對行政主導重要意義和必要性作了很好的闡述。

丁薛祥認為，真正落實行政主導不是容易的事，既需要行政長官、特區政府增強當家人意識，也需要社會各方面，包括立法會、司法機關共同配合、共同支持，行政主導不是行政長官一個人的事，也是港澳特區政府、廣大市民、社會各界共同責任，大家要共同努力。