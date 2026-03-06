伊朗局勢｜內地多間航空公司今周陸續恢復來往中東地區航班

自2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢劇烈動盪，導致該地區多國航線陷入癱瘓。根據民航局最新消息，在經過風險評估後，內地多間航空公司已於本周起有條件恢復部分往返中東的航班，重點在於接運因戰事爆發而滯留當地的旅客及機組人員。這標誌著在霍爾木茲海峽海運受阻的同時，空中走廊也正設法在硝煙中尋求突圍。
根據《央視新聞》與《新華社》報道，中東多國航班運行受戰火波及嚴重受阻，許多旅客與商務人員受困當地。在確保飛行安全的前提下，海南航空已於3月2日及4日，成功執行兩趟往返海口與沙特阿拉伯吉達（Jeddah）的任務，率先完成部分接運工作。這也是戰事升級後，少數能穩定進出該區域的國際民航服務。
目前中國國際航空將於3月5日至7日連續三天，每日執行一班北京往返沙特首都利雅德的航班，並於3月6日至8日恢復北京往返杜拜的航線。東方航空則於3月5日派遣一班從北京大興飛往阿曼（Oman）馬斯喀特(Muscat)的專機；南方航空亦計畫在6日執行廣州至利雅德的班機，協助撤離滯留人員。
路線須不斷動態調整
這次「空中救援」背景極其複雜，由於伊朗與美以之間的衝突不僅限於地面與海域，中東領空的防空飛彈活動頻繁，使得民航路線必須不斷動態調整。據了解，中東地區原本封閉的領空目前已有開啟安全通道提供商用航班往來。儘管部分航班恢復，但多數國際航空公司仍對該區域採觀望態度。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章