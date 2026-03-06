伊朗局勢｜內地多間航空公司今周陸續恢復來往中東地區航班

自2月28日美國與以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東局勢劇烈動盪，導致該地區多國航線陷入癱瘓。根據民航局最新消息，在經過風險評估後，內地多間航空公司已於本周起有條件恢復部分往返中東的航班，重點在於接運因戰事爆發而滯留當地的旅客及機組人員。這標誌著在霍爾木茲海峽海運受阻的同時，空中走廊也正設法在硝煙中尋求突圍。

根據《央視新聞》與《新華社》報道，中東多國航班運行受戰火波及嚴重受阻，許多旅客與商務人員受困當地。在確保飛行安全的前提下，海南航空已於3月2日及4日，成功執行兩趟往返海口與沙特阿拉伯吉達（Jeddah）的任務，率先完成部分接運工作。這也是戰事升級後，少數能穩定進出該區域的國際民航服務。