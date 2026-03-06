壽司郎北京分店遭突擊搜查　指吞拿魚驗出有寄生蟲卵

日本連鎖迴轉壽司集團壽司郎，在北京的分店被指於吞拿魚樣本中，驗出有寄生蟲卵，當局派員到場搜查。壽司郎的股價在日本急挫，一度下跌14%，創單日最大跌幅。
北京市場監督管理部門在聲明中指，接獲消費者舉報在北京長安天街商場壽司郎分店購買的吞拿魚中，發現有寄生蟲卵。部門隨即到現場進行調查，並將剩餘的吞拿魚刺身取走作為證據保存，同時啟動正式調查。當局表示堅決維護消費者的合法權益，依法嚴懲任何違法違規行為。壽司郎的母公司FOOD&LIFE COMPANIES表示，事件仍在了解中，暫時未有回應。根據內媒報道，壽司郎在內地有極高人氣，今次舉報的顧客就排了3個小時才入座，而壽司郎近年也積極在內地拓展。
日本三菱日聯摩根士丹利的分析師新井勝己接受彭博社訪問表示，目前難以預料對公司業績會造成的影響，不過他相信影響可能很輕微，但亦提到或與2023年福島核廢水一樣，對在中國經營的日本企業有影響。而集團原定目標將今年在海外的銷售額增至整體的40%，並以大中華地區為海外事業的重心，而問題發酵可能導致集團的海外銷售下跌。FOOD&LIFE COMPANIES今日股價一度下跌至8,452日圓，較之前一日下跌14%，是單日最大跌幅，不過午市跌幅收窄，至東證收市前半小時，報9,260日圓，跌5.29%。