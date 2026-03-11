陪伴經濟市場超過500億 陪診最有「錢途」

陪診、陪駕、陪遊、陪學、陪購等，屬於功能型陪伴，幫你完成一個人難應付的事務；情感型陪伴，如陪聊、陪跑、陪爬、虛擬陪伴（AI/數字人）、寵物陪伴等，專注滿足情感需求。

如今，陪伴經濟在醫療、旅遊、娛樂、健身、購物、學習等，形成線上線下融合的業態。有機構估算，2025年，中國「陪伴經濟」市場規模突破500億元（人民幣，下同），帶動服務行業創新，形成經濟增長新動能。 當中，哪一種陪伴服務最有「錢途」？ 答案是陪診！ 2006年，陪診已開始有機構運作，經過20年發展，從最初的找人陪看病，到醫院、養老院配套的陪診，再到專業平台的定製化服務，逐步邁向職業化。 陪診行業之所以蓬勃，說到底，還是需求在驅動。《陪診服務發展研究報告（2025）》顯示，在社區，88.54%的老年人看病時無家人陪同；在養老機構中，這一數字更高達98.3%。

Gen Z熱衷情感消費 新職業湧現滿足需求 不只銀髮族需要有人陪，年輕人尤其是Z世代（Gen Z），同樣是陪伴經濟的主要人群。他們熱衷為情緒價值買單，因此也催生了大量新職業，如陪爬員、陪聊員、陪拍師等，瞄準這一需求。 這些職業時間靈活、門檻較低，吸引年輕人入行，為他們帶來可觀收入。例如，去年爆紅的泰山陪爬，陪爬員負責拎包、傾偈、講解、影相等，一單500至700元。有大學生一個月接28單，收入近2萬元。 還有近期熱話的「秒回師」，在指定時段內「隨叫隨到」，透過微信、電話或視頻提供「即時回應」，時薪最高可達150元。有人每月花數千元，買一份「隨時被看見」的安全感。

AI拓寬陪伴邊界 「數碼陪伴」24小時不打烊 陪伴經濟的邊界，也因技術進步而拓寬。虛擬陪伴，如人工智能（AI）戀人、虛擬心理諮詢師等，提供24小時線上情感支持；慢直播主打「數碼陪伴」，如助眠直播、學習陪伴直播等。業內預測，2030年全球AI陪伴市場規模，有望達到千億美元。未來情感需求，能靠科技隨時滿足，服務也愈趨標準和穩定。 與傳統服務業相比，陪伴服務有甚麼特別之處？ 雖然兩者都有「跑腿辦事」功能，但陪伴服務側重提供情緒價值，如緩解孤獨、建立聯繫等情感體驗；其次，它的內容高度可定製，以人為本，更具個性化。從更細分來看，甚至出現如「陪娃」「陪相睇」「陪考研」等，為特定人群和場景「量身定製」服務。

獨居單身人口龐大 創造陪伴經濟潛在市場 陪伴經濟的崛起，與社會結構變化、消費觀念轉變、科技進步息息相關。 随着人口老齡化、家庭小型化，以及人口流動性增強，「獨居」變成一種常態。獨自睇病、獨自行山、獨自看展、獨自面對情緒低落……「一個人的尷尬」在所難免。孤獨感、焦慮感普遍存在，尤其是在大城市。 愈來愈多人願意為「被陪伴」付費，既解決生活不便，也可緩解孤獨。據統計，全國單身人口約2.4億，這也為陪伴經濟創造龐大的潛在市場。

「野蠻生長」的危與機 自我增值開新路 相比陪診的規範發展，其他行業仍處於「野蠻生長」，正面臨哪些挑戰呢？ 目前，陪伴服務主要通過社交平台、電商平台等網上「下單」，買賣雙方一般採用口頭約定。由於平台監管薄弱，身份審核寬鬆，線下接觸存在安全風險。有律師指出，無論是通過個人還是接單群、網店等交易，雙方掌握對方的信息都很少，一旦發生糾紛，都面臨較高維權成本。 其次，隱私數據存隱患，尤其是AI陪伴等產品，易泄露敏感信息，部分平台算法誘導消費。

從業者多為個體經營、零工兼職，缺少技能培訓，服務良莠不齊。所以，難有權益和保障，情緒勞動被低估，行業形象不足，也成為他們的一大困境。 有些資深從業員主動轉型，組建自己的陪爬團隊，開設工作室，希望透過公司模式運營，提供正規、標準服務。再如陪聊、陪遊，從業者積極自我增值，學習心理諮詢、導遊等專業知識，持證上崗。