伊朗局勢｜外交部:反對美以違國際法打擊伊朗 霍爾木茲海峽是重要貿易通道

伊朗外長阿拉格齊早前接受訪問時表示，中國和俄羅斯在政治等方面支持伊朗。在北京，外交部發言人毛寧被問到中國向伊朗提供了哪些支持、有否涉及軍事或其他方面，毛寧回應說，中方反對美國和以色列違反國際法，對伊朗發動軍事打擊，支持伊朗捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊朗維護自身的正當合法權益。毛寧重申，中方一貫主張透過政治外交途徑解決問題，呼籲立即停止軍事行動，防止戰火蔓延外溢。



另外有傳媒問到，據報中國正與伊朗討論，允許運載原油和卡塔爾液化天然氣的船隻，通過霍爾木茲海峽，外交部對此有何評論，毛寧表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這個地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。