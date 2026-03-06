伊朗局勢｜外交部:反對美以違國際法打擊伊朗 霍爾木茲海峽是重要貿易通道

伊朗外長阿拉格齊早前接受訪問時表示，中國和俄羅斯在政治等方面支持伊朗。在北京，外交部發言人毛寧被問到中國向伊朗提供了哪些支持、有否涉及軍事或其他方面，毛寧回應說，中方反對美國和以色列違反國際法，對伊朗發動軍事打擊，支持伊朗捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊朗維護自身的正當合法權益。毛寧重申，中方一貫主張透過政治外交途徑解決問題，呼籲立即停止軍事行動，防止戰火蔓延外溢。
另外有傳媒問到，據報中國正與伊朗討論，允許運載原油和卡塔爾液化天然氣的船隻，通過霍爾木茲海峽，外交部對此有何評論，毛寧表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這個地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。
高度重視中國公民滯留中東國家 第一時間啟動應急機制
外交部表示，高度重視中國公民滯留中東國家的情況。毛寧表示，外交部第一時間啟動應急機制，指導有關駐外使領館加強工作，全力為滯留同胞提供協助，並與民航局等緊急會商，推動航空公司在確保安全的情況下，盡快復飛航班。毛寧說，昨日起，國航、東航、南航、海航等，陸續恢復往返阿聯酋、阿曼、沙特等的航班。
中方再次提醒中國公民，避免前往受軍事衝突波及的國家和地區，在當地的人員要密切關注有關信息，利用航班恢復窗口，抓緊時間撤離。
原文刊登於 香港電台