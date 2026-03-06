深圳驚現「毒花」　兒童誤食兩片嫩葉恐致命

內地傳媒報道，深圳福田區香蜜公園被發現種植的黃色花朵是劇毒植物「常綠鉤吻藤」，有市民投訴，該植物全株有毒，成人只需誤食5至10片嫩葉即可致命，兒童更只需2至3片，向園方反映缺乏警示後未獲處理。對此，深圳市福田區城市管理和綜合執法局迅速介入，本月已將有毒植物清理，並啟動全園專項排查。

爬滿整面花牆 落花極易誤觸誤食

報道指，葉先生是一名植物愛好者，平時在香蜜公園散步運動，上月他在公園西南入口老爺鮮釀旁的木棧道上方，發現一片開得正艷的小黃花，以為是黃木香，但細看後察覺異樣。經過AI辨識及專業人士確認，發現是毒性極大的「常綠鉤吻藤」，且在該處已種植數年。資料顯示，常綠鉤吻藤屬於鉤吻科植物，全株有劇毒。其根、莖、枝、葉均含多種生物鹼，成人只需誤食5至10片嫩葉即可致命，兒童只需2至3片。此外，皮膚接觸其汁液極易引發強烈過敏，吸入花粉也恐致不適。內媒發現，該植物與月季交織爬滿整面花牆，黃色落花觸手可及。然而，現場未設置安全警示標誌。葉先生指花葉落在行人及通道餐廳旁，市民極易誤觸或誤食。