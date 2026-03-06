貴州土葬無人機運棺材上山 家屬寧付1萬元有原因 (有片)

近日，貴州省遵義市一農村家庭因山路交通不便，租用重載無人機將一口重達934斤（467公斤）的棺材運送上山土葬，相關影片在網上引發廣泛討論。 連日降雨導致山路濕滑 青壯年人手不足 據內媒報導，當地一名長者離世後，家屬依習俗安排土葬。然而棺材重量過重，加上連日降雨導致山路濕滑，起初召集十餘名鄉親協助抬棺，途中卻有人滑倒、竹槓斷裂，無法順利完成。由於村內青壯年多已外出務工，難以再湊齊足夠人手，家屬最終決定租用重載無人機代為運送。專業飛手事先勘察路線、固定鋼索並規劃航線，棺材順利升空，繞過樹木山石後平安抵達墓地。

此事在網上引發不同反應。有網友留言表示「真就是科技改變生活」，也有人追問「運一次多少錢？」另有網友調侃「終於圓了老人家一輩子坐上飛機的夢想」。

業界：需求多競爭激烈 《瀟湘晨報》記者聯繫到一名無人機運輸從業者楊先生。他表示，自己起初並未承接此類業務，後來才逐漸開始接單。楊先生指出，一般運送的棺材約重七八百斤（約400公斤），雲貴川地區的需求最為集中，運送費用大概在1萬元人民幣出頭。他也提到，目前內地從事無人機運棺業務的業者不少，「很卷的現在（很卷意指競爭激烈）。」 網民質疑機器取代人工抬棺 有違傳統孝道 對於費用問題，有觀點認為，傳統抬棺若計入人工、餐飲等開銷，實際花費與無人機服務相差不大，且後者可避免人員在山路上受傷的風險。此事也引發部分網民質疑，認為以機器取代人工抬棺有違傳統孝道；亦有人對山區仍保有土葬習俗表示不解，留言詢問「不是全國統一火化嗎？」