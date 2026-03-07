熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Mar-07 12:15
更新：2026-Mar-07 12:15

內地半導體業界如散沙　名人籲官方整合助建中國版ASML

分享：
內地半導體龍頭中芯國際測試由上海新創公司宇量昇開發的DUV光刻機。（圖／《美聯社》）

內地半導體龍頭中芯國際測試由上海新創公司宇量昇開發的DUV光刻機。（圖／《美聯社》）

adblk4

內地多位半導體龍頭企業高管與學者聯名撰文，呼籲在2026年至2030年「十五五」規劃期間，透過國家層面的協同努力，整合各機構的技術突破，打造可實際運行的光刻系統，以應對持續收緊的美國科技封鎖，並敦促業界「丟掉幻想，準備鬥爭」。

據《觀察者網》報道，這篇文章於4日發布在內地《科技道報》，作者包括北京大學集成電路學院名譽院長、中芯國際創辦人之一王陽元，以及北方華創董事長趙晉榮、長江存儲董事長陳南翔、華大九天董事長劉偉平等9位業界人士與學者。

adblk5

ASML「不過是集大成者」

文章指出，美國企圖在三大領域阻止中國崛起，分別為電子設計自動化（EDA）軟件、極紫外光刻機（EUV）及矽晶圓。以光刻機為例，荷蘭艾司摩爾（ASML Holding）的EUV設備擁有10萬個零部件、5,000家供應商，「艾司摩爾不過是集大成者」。

作者們寫道：「如何創立中國的艾司摩爾，讓『被集成者』跳出『名利』的藩籬，統一調度資金和人力資源，是有關部門應立即制定實施方案的緊急課題。」他們同時呼籲，EDA與矽晶圓也必須由國家層面統籌引導，在企業合作中創造共贏機制。

adblk6
荷蘭艾司摩爾（ASML Holding） ASML據報要求美員工勿向中國客戶提供服務 荷蘭或配合美國實施新管制限制向華出口先進晶片設備 企業動態｜中芯購ASML產品 涉94億 ASML是全球最大的半導體光刻設備製造商。(資料圖片)

難以與輝達及高通正面交鋒

文章直言，中國半導體產業目前存在「小、散、弱同質化競爭內捲嚴重」的問題。現有EDA企業逾百家、封測企業116家、晶圓製造設備企業185家、封裝設備企業224家、設計企業3626家，其中銷售額低於1,000萬元人民幣（約1,132萬港元）的企業達1,769家，人數少於100人的小微企業佔總數的87.9%。作者認為，「散沙難以相聚成塔」，使內地企業難以與輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）等「集團軍」正面交鋒。

業界人士在論文中亦提議，研究制定有利於上下游容錯、試錯與驗證的機制，透過國產化應用的補貼與保險等方式加速國產化進程，並持續加大投資力度、提前10年部署基礎研究、加強國際合作及人才培育。文章最後寫道：「既然核心技術買不來、要不來、討不來，那就只能『幹出來』。」

adblk7

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

送健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務