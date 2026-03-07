內地半導體業界如散沙　名人籲官方整合助建中國版ASML

內地多位半導體龍頭企業高管與學者聯名撰文，呼籲在2026年至2030年「十五五」規劃期間，透過國家層面的協同努力，整合各機構的技術突破，打造可實際運行的光刻系統，以應對持續收緊的美國科技封鎖，並敦促業界「丟掉幻想，準備鬥爭」。

ASML「不過是集大成者」

文章指出，美國企圖在三大領域阻止中國崛起，分別為電子設計自動化（EDA）軟件、極紫外光刻機（EUV）及矽晶圓。以光刻機為例，荷蘭艾司摩爾（ASML Holding）的EUV設備擁有10萬個零部件、5,000家供應商，「艾司摩爾不過是集大成者」。

作者們寫道：「如何創立中國的艾司摩爾，讓『被集成者』跳出『名利』的藩籬，統一調度資金和人力資源，是有關部門應立即制定實施方案的緊急課題。」他們同時呼籲，EDA與矽晶圓也必須由國家層面統籌引導，在企業合作中創造共贏機制。