伊朗局勢｜霍爾木茲海峽封鎖　傳「中國所有」船隻獲放行

隨着美以伊的軍事衝突白熱化，全球能源運輸生命線「霍爾木茲海峽」已陷入實質封鎖。然而，根據印度與美國媒體最新報道，伊朗軍方採取了「選擇性放行」策略，宣稱僅允許中國船隻通過，以「感謝」北京在衝突中的立場。5日凌晨，一艘散裝船為了平安通過該危險水域，甚至在船舶識別訊號中打出「中國所有（CHINA OWNER）」的字樣。
承載全球約20%石油供應
據內地《觀察者網》引述印度新德里電視台（NDTV）與《彭博社》報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已加強對霍爾木茲海峽的控制，該海峽承載了全球約20%的石油供應。
革命衛隊副司令阿克巴爾扎德（Mohammad Akbarzadeh）直言，海峽目前處於伊朗海軍完全掌控下，多艘油輪已遭炮彈擊中。伊朗方面5日明確表態，該航道僅針對美國、以色列、歐洲及其西方盟友關閉，凡屬於上述勢力的船隻「必然遭到打擊」。
廣播為「穆斯林所有」
在緊張局勢下，航運數據公司Kpler發現，名為「鐵娘子」號（Iron Maiden）的散裝船於5日凌晨採取了特殊的自保手段。該船將船舶信號從「待指示」更改為「中國所有（CHINA OWNER）」，並沿着阿曼海岸線試圖突破航道。
雖然營運該船的上海興達航運有限公司拒絕評論具體操作，但這並非孤例，日前亦有液化石油氣船廣播自己為「穆斯林所有、土耳其營運」，顯示在戰火威脅下，標註身份已成為船東降低遭襲風險的無奈手段。
