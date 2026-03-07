伊朗局勢｜霍爾木茲海峽封鎖　傳「中國所有」船隻獲放行

隨着美以伊的軍事衝突白熱化，全球能源運輸生命線「霍爾木茲海峽」已陷入實質封鎖。然而，根據印度與美國媒體最新報道，伊朗軍方採取了「選擇性放行」策略，宣稱僅允許中國船隻通過，以「感謝」北京在衝突中的立場。5日凌晨，一艘散裝船為了平安通過該危險水域，甚至在船舶識別訊號中打出「中國所有（CHINA OWNER）」的字樣。

承載全球約20%石油供應

據內地《觀察者網》引述印度新德里電視台（NDTV）與《彭博社》報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已加強對霍爾木茲海峽的控制，該海峽承載了全球約20%的石油供應。