河南10歲仔告老竇偷利是錢搞再婚　獲判勝訴拎返8萬蚊

後父親再婚，小輝轉由母親照顧，母親意外發現，父親未經小輝同意，擅自將帳戶內82,750元人民幣本金及利息全部取走，用於自身再婚開銷。小輝向父親追討錢款，父親卻以利是錢是其親友圈子贈予、曾約定成年後返還為由拒絕返還，還稱孩子起訴是受母親教唆。

河南鄭州一名10歲男童向法院提告，怒控爸爸偷偷從銀行取走他存了多年超8萬元人民幣（約9.06萬港元）利是錢，去辦再婚婚禮。日前判決出爐，稱利是錢屬於贈與行為，「歸孩子們所有」。

無奈之下，小輝將父親告上法院。法院審理後認為，利是錢屬於小輝的個人財產，父親作為監護人擅自支取並佔用，侵犯了小輝的合法財產權。最終法院判決，父親需返還小輝利是錢本金及利息共計82,750元人民幣。

可幫助孩子「保管」利是錢

判決指出，在法律意義上說，「利是錢」屬於贈與行為，歸孩子們所有。接受贈與屬於民法上純獲利益的行為，不需要有相應的民事行為能力，當孩子或者監護人表示接受、錢款發生轉移之時，利是錢的「所有權就歸屬於孩子們」。

在司法實踐中，即使父母離異，也無權要求分割孩子的「利是錢」。父母作為法定監護人，對未成年子女的財產有法定保管義務，可以幫助孩子「保管」利是錢，但無權直接沒收、隨意處置孩子的利是錢，更不能單純拿這筆錢為自己消費，損害被監護人的財產權益。