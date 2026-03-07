人社部：1270萬畢業生就業有挑戰　AI迅猛發展影響大

十四屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會，人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，今年內地高校（即大專）畢業生預計達到1,270萬人，不確定因素增多加上當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，面對新變化新挑戰，官方正研究相關政策。

全球經濟環境充滿不確定性

綜合內媒報道，王曉萍記者會上表示，「十五五」時期，中國有信心保持就業大局穩定，經濟長期向好的基本趨勢未變，加上中國擁有完整的產業體系和超大規模的市場，這些優勢使得實現高質量就業成為可能。然而，她也坦言，當前全球經濟環境充滿不確定性，穩就業工作面臨新的挑戰。