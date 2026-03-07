人社部：1270萬畢業生就業有挑戰　AI迅猛發展影響大

十四屆全國人大四次會議7日舉行民生主題記者會，人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，今年內地高校（即大專）畢業生預計達到1,270萬人，不確定因素增多加上當前AI迅猛發展，對就業帶來深刻影響，面對新變化新挑戰，官方正研究相關政策。
全球經濟環境充滿不確定性
綜合內媒報道，王曉萍記者會上表示，「十五五」時期，中國有信心保持就業大局穩定，經濟長期向好的基本趨勢未變，加上中國擁有完整的產業體系和超大規模的市場，這些優勢使得實現高質量就業成為可能。然而，她也坦言，當前全球經濟環境充滿不確定性，穩就業工作面臨新的挑戰。
她透露，當前人工智能迅猛發展，對就業帶來深刻影響，政府正着手規劃一系列重大就業政策，並將人工智能納入就業規劃，積極探索AI技術如何創造新職位以及提升傳統職位的價值，以推動技術進步與民生改善相協調的發展模式。
「穩崗、擴容、提質」
針對穩定就業市場，王曉萍提出「穩崗、擴容、提質」三大行動計劃。「穩崗」方面，政府將加大對外貿、建築、住宿餐飲等勞動密集型行業的扶持力度；「擴容」則聚焦於數位經濟、高端製造和現代服務業等領域，挖掘更多就業機會；「提質」則透過完善最低工資標準調整機制、保障農民工工資支付等措施，提升就業質量。
在應對大學畢業生就業問題方面，王曉萍強調，這些年輕人是社會的重要人才資源，政府將深挖基層就業潛力，並在畢業前加強就業服務，例如提供大規模的實習和技能培訓計劃，幫助畢業生更快融入職場。同時，針對高齡勞動者，政府也將推出適合他們的技能培訓項目，並深化勞務合作，拓展農民工的就業渠道。
