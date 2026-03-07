澳洲批解放軍黃海逼近攔截「危險」　國防部：操作正當合理

蔣斌表示，澳方有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白，對此強烈不滿、堅決反對。近日，澳「圖文巴」號（HMAS Toowoomba）護衛艦打着所謂「執行聯合國安理會決議」的幌子，多次派出艦載直升機在黃海、東海海域對中方抵近偵察並持續挑釁，危害國家安全。針對澳方侵權滋擾行徑，解放軍迅即採取措施予以堅決有力應對：「相關操作正當合理、專業規範，完全符合國際法和國際實踐。」

澳洲指控其軍方一架直升機日前在黃海國際水域上空飛行時，遭中國直升機攔截逼近至「危險距離」。對此，國防部表態稱相關操作「正當合理」，反批澳方挑釁危害國家安全。

蔣斌強調，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動。中方對任何以執行決議為名，危害國家主權和安全的行徑，都絕不姑息，必將堅決反制。他敦促澳方切實尊重中方主權安全關切，立即停止散佈虛假資訊，嚴格約束海空兵力行動，不得實施任何冒險挑釁行徑，不要做破壞地區和平穩定的事。

澳批「不安全且不專業」

綜合《路透社》、《法新社》等外媒報道，澳洲國防部6日發表聲明稱，護衛艦「圖文巴」4日在黃海國際水域執行例行活動，一架艦載直升機在上空飛行過程中，被一架中國直升機攔截。隨後中國直升機飛至與澳方直升機相同高度，並逼近至「危險距離」。為確保飛行安全，澳方直升機隨後改變航向並拉開距離。

澳洲國防部稱，這是一次「不安全且不專業的機動動作」，對飛機及機組人員構成風險，幸無人傷亡，並強調在黃海展開例行性巡邏，是國際社會執行聯合國安全理事會對北韓制裁行動的一部分。