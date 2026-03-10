宇樹科技CEO王興興交友APP帳戶曝光 唔煙唔酒為擇偶條件

德國總理默茨（Friedrich Merz）上個月底訪中國，欽點參觀杭州機械人製造企業宇樹科技，引發話題。近日，宇樹科技CEO王興興再成焦點，有網民在交友APP上發現疑似王興興帳戶，其擇偶條件及自我介紹資料也隨之曝光。
要求另一半為人真誠善良
綜合《快科技》等報道，有網民日前在交友APP「青藤之戀」發現宇樹科技創辦人兼CEO王興興帳戶，顯示已通過平台實名及學歷雙認證，個人訊息包括：35歲、上海大學碩士、年薪過百萬、身高1.72米，自稱「科技至上主義者」，並詳細描述創業經歷（如因英語偏科被教育體系打壓）。其擇偶標準明確要求對方「具備基本科技素養、三觀端正、不抽煙喝酒、為人真誠善良」。
客服回應表示該截圖顯示的帳號確實已經完成了註冊和認證流程，不過由於平台目前不具備定向搜尋功能，工作人員暫時還無法從後台確認帳號是否由王興興本人在親自操作，但未否認帳號存在。
不少網民看完擇偶標準後感嘆，身為頂尖科技公司掌舵人，王興興找對象要求「挺實在，真誠善良才是『必殺技』呀」、「沒想到在相親軟體能刷到科技巨頭，這緣分簡直比中彩票還奇妙」、「這可是鑽石王老五，要求還不高，姐妹們，衝啊」。
去年底身家67億
據悉，宇樹科技被公認為「杭州六小龍」之一，其人形機械人連續兩年在央視春晚的舞台上大放異彩。王興興本人，在去年底以67億元人民幣身家首次登上《2025新財富500創富榜》，還以「唯一90後大佬」身份，多次受邀參加民營企業座談會等中央官方活動。
