宇樹科技CEO王興興交友APP帳戶曝光 唔煙唔酒為擇偶條件

德國總理默茨（Friedrich Merz）上個月底訪中國，欽點參觀杭州機械人製造企業宇樹科技，引發話題。近日，宇樹科技CEO王興興再成焦點，有網民在交友APP上發現疑似王興興帳戶，其擇偶條件及自我介紹資料也隨之曝光。

要求另一半為人真誠善良

綜合《快科技》等報道，有網民日前在交友APP「青藤之戀」發現宇樹科技創辦人兼CEO王興興帳戶，顯示已通過平台實名及學歷雙認證，個人訊息包括：35歲、上海大學碩士、年薪過百萬、身高1.72米，自稱「科技至上主義者」，並詳細描述創業經歷（如因英語偏科被教育體系打壓）。其擇偶標準明確要求對方「具備基本科技素養、三觀端正、不抽煙喝酒、為人真誠善良」。