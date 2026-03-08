全國兩會2026｜中美都是大國可爭取合作共贏　王毅：絕不走「國強必霸」老路

美國總統特朗普將於月底訪問中國3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅指，今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已擺在桌面上，雙方會為此作出周全的準備，排除不必要的干擾。他又稱，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，秉持互相尊重的態度、守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，強調中方態度始終積極和開放，「關鍵是美方也要相向而行。」被問到中方是否接受「中美共治」框架，王毅稱歷史向來由各國共同書寫，人類未來一直由各國人民共同創造，強調中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」邏輯。