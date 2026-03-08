全國兩會2026｜中美都是大國可爭取合作共贏　王毅：絕不走「國強必霸」老路

美國總統特朗普將於月底訪問中國3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅指，今年是中美關係的「大年」，高層交往的議程已擺在桌面上，雙方會為此作出周全的準備，排除不必要的干擾。他又稱，中美都是大國，都改變不了彼此，但可以改變相處方式，秉持互相尊重的態度、守住和平共處的底線，爭取合作共贏的前景，強調中方態度始終積極和開放，「關鍵是美方也要相向而行。」被問到中方是否接受「中美共治」框架，王毅稱歷史向來由各國共同書寫，人類未來一直由各國人民共同創造，強調中國絕不走國強必霸的老路，也不認同「大國共治」邏輯。
伊朗局勢成焦點 王：拳頭硬不等於道理硬
美國及以色列對伊朗發動軍事打擊，戰事其後持續並蔓延至整個中東地區。王毅在全國人大會議舉行外交政策和對外關係記者會稱，伊朗局勢是當前國際局勢焦點，是各方都關切的問題，又指中方秉持客觀公正態度，已多次闡明了原則立場，「歸結為一句話就是停火止戰。」他形容，這是一場本來不應該發生，亦對各方沒有好處的戰爭，並引用古訓「仁義不施，而攻守之勢異也」，認為大國理應守公道、行正道，多為中東和平發展貢獻正能量。
王毅又說，拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則，動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。中方主張伊朗以及海灣地區各國的主權、安全和領土完整都應得到尊重，不容侵犯，願再次呼籲立即停止軍事行動，防止局勢輪番升級，避免戰火外溢蔓延。