山東漢醉駕身亡 妻控告外甥「正月剪頭髮故意殺人」索償100萬

民間有不少地方流傳著「正月不理髮」，而此觀念在現代引起親戚間不和。山東一名男子因醉酒駕駛身亡，其妻子竟將外甥告上法院，指控外甥在大年初二剪頭髮害死丈夫，要求賠償100萬元人民幣。

根據《濟南日報》，事發於某年大年初二，死者因嫌外甥髮型邋遢而發生爭執。外甥出門後前往理髮店剪頭髮，並與朋友聚會。

當晚，死者因醉酒駕駛發生車禍，搶救無效身亡。死者的妻子、舅母得知外甥在正月理髮後怒不可遏，並聲稱要告外甥「故意殺人」。