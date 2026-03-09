山東漢醉駕身亡 妻控告外甥「正月剪頭髮故意殺人」索償100萬

民間有不少地方流傳著「正月不理髮」，而此觀念在現代引起親戚間不和。山東一名男子因醉酒駕駛身亡，其妻子竟將外甥告上法院，指控外甥在大年初二剪頭髮害死丈夫，要求賠償100萬元人民幣。
根據《濟南日報》，事發於某年大年初二，死者因嫌外甥髮型邋遢而發生爭執。外甥出門後前往理髮店剪頭髮，並與朋友聚會。
當晚，死者因醉酒駕駛發生車禍，搶救無效身亡。死者的妻子、舅母得知外甥在正月理髮後怒不可遏，並聲稱要告外甥「故意殺人」。
大仙供稱舅父不能釋懷才飲醉酒
舅母還特意請來一名「大仙」作證。該「大仙」聲稱，外甥明知當地「正月理髮死舅父」的習俗卻仍去剪頭髮，讓舅父不能釋懷，晚上喝酒比平時醉得快，因此引致車禍，構成「間接故意殺人」。
舅母去公安機關控告外甥間接故意殺人不果後，又把外甥告上法院，要求外甥承擔民事侵權賠償責任，賠償100萬元人民幣。
法院經審理認為，舅舅的死因是醉酒駕駛導致意外，與外甥理髮無直接關係。法院指出，「正月理髮死舅父」的說法源自清朝時期漢人思念明朝，實際上是「思舊」的諧音，最後卻演變成「死舅」的顧忌。
法院最終駁回了舅母的訴訟，呼籲民間習俗不能提升到道德層面綁架他人。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章